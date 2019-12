Ligue A (F/J14) : Mulhouse, Cannes et Nantes déroulent

A l'instar du championnat de Ligue A masculine, trois équipes dominent le classement de la Ligue A féminine : Mulhouse, Cannes et Nantes. Les Alsaciennes atteignent la trêve hivernale avec un joli bilan de douze victoires pour deux défaites, après un nouveau succès ce samedi contre Marc-en-Baroeul (8eme) lors de la 14eme journée : 3-0 en 1h01 de jeu, avec 11 points de Leandra Olinga-Andela (10 pour Karolina Goliat côté nordiste). A trois points de Mulhouse, on retrouve le champion de France Cannes, qui n'a fait qu'une bouchée de son voisin du Cannet (5eme), en s'imposant 3-0 en 1h11, grâce notamment aux 13 points de Nadia Kodola (16pts pour Anna Lazareva côté Le Cannet). A la troisième place, avec un point de retard sur Cannes, on retrouve Nantes, vainqueur 3-0 de Paris - Saint-Cloud en 1h04 (15pts pour Katharina Schwabe et Lucille Gicquel côté nantais, 11 pour Marie-Sophie Nadeau côté parisien).

On n'arrête plus Vandoeuvre !

Le trou est fait sur Béziers, quatrième à sept points de Mulhouse, après sa défaite 3-1 à domicile contre Saint-Raphaël malgré les 16 points de Dayana Segova (20 pour Annakya Legros côté varois). Vandoeuvre-les-Nancy, sixième, a décroché une quatrième victoire d'affilée, en disposant de Chamalières (11eme) au tie-break après un match de 2h05 (15pts pour Karin Palgutova, Anna Haak et Nina Herelova côté lorrain, 27 pour Christelle Nana Tchoudjang côté auvergnat). Enfin, Terville-Florange (10eme) a fait respecter la logique en battant France Avenir 2024, qui a toutefois remporté son cinquième set de la saison, grâce notamment aux 17 points de Polina Bratuhhina Pitou (19 pour Amélie Rotar du côté des jeunes Françaises).



LIGUE A (F) / 14EME JOURNEE

Samedi 21 décembre 2019

Cannes - Le Cannet : 3-0 (25-20, 25-19, 25-21)

Vandoeuvre-les-Nancy - Chamalières : 3-2 (26-28, 25-20, 22-25, 26-24, 15-13)

Terville-Florange - France Avenir 2024 : 3-1 (25-17, 19-25, 25-23, 25-18)

Mulhouse - Marcq-en-Baroeul : 3-0 (25-23, 25-18, 25-13)

Nantes - Paris - Saint-Cloud : 3-0 (25-15, 25-16, 25-14)

Béziers - Saint-Raphaël : 1-3 (20-25, 25-11, 29-31, 26-28)



Mardi 4 février 2020

20h00 : Mougins - Pays d'Aix-Venelles