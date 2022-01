Ligue A (F/J14) : Le Cannet s'envole, Aix-Venelles surprend St-Raphaël

Après trois semaines et demie de pause, le championnat de France de volley a repris ses droits ce mardi, avec une 14eme journée de Ligue A amputée de quatre matchs pour cause de cas de covid. Son dauphin Mulhouse ne jouant pas, Le Cannet en a profité pour s'envoler au classement, après sa victoire 3-1 sur Evreux, avant-dernier. Les Azuréennes se sont imposées 25-21, 24-26, 25-23, 25-18 en 1h58 et comptent désormais quatre points d'avance sur les Alsaciennes. Le Cannet a remporté le premier set 25-21 après avoir été mené 14-15, puis a perdu le deuxième 24-26 après être pourtant revenu de 16-22 à 24-24. La troisième manche a été serrée et les joueuses des Alpes-Maritimes ont accéléré sur la fin pour l'empocher, avant de gagner le dernier en le menant du début à la fin. Michaela Simanikhina termine avec 24 points et Dominika Drobnakova avec 17.

Béziers lâche un set

Béziers, sixième, a fait respecter la logique en s'imposant contre Vandœuvre-lès-Nancy, onzième, après avoir pourtant perdu le premier set : 19-25, 25-20, 25-21, 25-22 en 2h00 de jeu. Les Lorraines ont en effet remporté la première manche assez aisément (8-14, 16-21, 19-25), mais les Biterroises ont égalisé en réussissant un 8-3 en fin de deuxième. Elles ont bien géré le money-time du troisième set en signant un 4-0 pour l'emporter 25-21, et la fin du quatrième set en gagnant les deux derniers points à 23-22. Bianca Cugno a grandement contribué à ce succès avec 25 points marqués (19 pour Shinah Joseph côté vandopérien). Cinquième du classement et restant sur une belle victoire à Cannes avant les fêtes, Saint-Raphaël a pris une claque pour cette reprise en s'inclinant 3-0 à domicile contre Aix-Venelles, qui revient à deux points au classement. Les Provençales l'ont emporté 19-25, 29-31, 16-25 en 1h23, grâce notamment aux 21 points d'Amélie Rotar (12pts pour Laura Milos et Nikki Taylor côté varois). Mené 18-17 dans le premier set, Aix a réussi un money-time de feu, en signant un 8-1. La deuxième manche a été encore plus disputée : les deux équipes étaient à égalité à 24-24, puis Aix a manqué trois balles de set et St-Raphaël deux, et les filles d'Alessandro Orefice ont eu le dernier mot. La dernière manche s'est avéré à sens unique, Aix-Venelles menant de bout en bout.



LIGUE A (F) / 14EME JOURNEE

Mardi 4 janvier 2022

Béziers - Vandœuvre-lès-Nancy : 19-25, 25-20, 25-21, 25-22

Le Cannet - Evreux : 3-1 (25-21, 24-26, 25-23, 25-18)

St-Raphaël - Aix-Venelles : 0-3 (19-25, 29-31, 16-25)



Mardi 11 janvier 2022

20h00 : Paris St-Cloud - Cannes



Reportés : France Avenir 2024 - Terville Florange, Mulhouse - Marcq-en-Baroeul, Nantes - Chamalières