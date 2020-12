Ligue A (F/J13) : Victoires importantes pour Béziers et Venelles

Le choc entre Nantes et Mulhouse, disputé ce mardi, va valoir cher. En effet, dans l’attente de cette affiche, Béziers a repris la première place de la Ligue A féminine au bénéfice de sa victoire face à Vandoeuvre-Nancy. Mais, pour les futures demi-finalistes de la Coupe CEV, il n’a pas été aisé de l’emporter. Après avoir dominé le premier set, les joueuses de Fabien Simondet ont vu les coéquipières d’Elina Rodriguez (18 points) inverser le sens du match et passer devant après les trois premières manches. Dos au mur et contestées, les Biterroises ont recollé à deux manches partout de haute lutte puis Malina Terrell (22 points) et ses coéquipières ont fait différence dans le tiebreak (25-22, 22-25, 20-25, 26-24, 15-8). Au lendemain de la victoire du RC Cannes face à Paris-Saint-Cloud, la réponse de Venelles était attendue.

Venelles repasse devant le RC Cannes

Les joueuses des Bouches-du-Rhône n’ont pas manqué le coche lors de leur déplacement à Istres. Grâce notamment à Amanda Coneo Cardona (17 points), les Aixoises n’ont eu besoin que de trois manches à sens unique pour s’imposer face aux coéquipières de Yasmine Abderrahim (16 points). Grâce à cette victoire (20-25, 21-25, 21-25), Venelles revient à trois longueurs de Nantes. Terville-Florange n’a pas non plus laissé le RC Cannes prendre le large. Face à Chamalières, qui restait sur un bon coup face à Venelles, les joueuses de Romain Pitou ont connu un trou d’air après avoir remporté les deux premières manches. Mais les coéquipières de Taylor Mims (23 points) ont conclu dans la foulée (25-20, 19-25, 25-22, 25-18). Le Cannet reste au contact grâce à sa victoire à Marcq-en-Barœul (23-25, 16-25, 26-24, 23-25) aors que Saint-Raphaël a mis fin à sa série de quatre défaites consécutives en dominant France Avenir 2024 (19-25, 23-25, 15-25).



VOLLEY - LIGUE A (F) / 13EME JOURNEE

Vendredi 11 décembre 2020

RC Cannes - Paris-Saint-Cloud : 3-1 (28-30, 25-20, 25-19, 25-18)



Samedi 12 décembre 2020

Marcq-en-Baroeul - Le Cannet : 1-3 (23-25, 16-25, 26-24, 23-25)

France Avenir 2024 - Saint-Raphaël : 0-3 (19-25, 23-25, 15-25)

Béziers - Vandoeuvre-Nancy : 3-2 (25-22, 22-25, 20-25, 26-24, 15-8)

Istres - Venelles : 0-3 (20-25, 21-25, 21-25)

Terville-Florange - Chamalières : 3-1 (25-20, 19-25, 25-22, 25-18)



Mardi 15 décembre 2020

19h30 : Nantes - Mulhouse



Exempt : Mougins