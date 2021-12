Ligue A (F/J13) : Mulhouse chute, Le Cannet en profite

Mulhouse n’aura gardé la première place de Ligue A féminine qu’une semaine. En effet, les Alsaciennes ont vu leur série de huit victoires consécutives en championnat prendre fin au bout du suspense lors de leur déplacement à Evreux. Le promu, pas impressionné par le champion de France en titre, a fait mieux que lui tenir tête et s’impose au bout d’un tiebreak sous tension (25-21, 24-26, 25-17, 23-25, 17-15). Le point pris par Mulhouse en Normandie n’est toutefois pas suffisant pour lui permettre de conserver la première place du classement. En effet, Le Cannet a laissé de côté le revers concédé la semaine passée à Béziers et n’a pas tremblé sur le parquet de Terville-Florange. Un succès en trois manches sèches (19-25, 22-25, 19-25) qui offre au Volero la première place avec un point d’avance sur Mulhouse. La troisième place du podium, quant à elle, revient à Nantes. Les joueuses de Loire-Atlantique ont signé une troisième victoire de suite en cinq manches à Vandoeuvre Nancy (17-25, 26-24, 18-25, 25-22, 10-15).

Le RC Cannes voit revenir Nantes et Saint-Raphaël

Un succès qui permet aux Nantaises de passer devant le RC Cannes dans une égalité de points à trois avec Saint-Raphaël. Les Varoises sont allées s’imposer en quatre manches au Palais des Victoires (23-25, 27-25, 22-25, 23-25) et comptent désormais 24 points, tout comme Nantes et Saint-Raphaël. Un trio qui a creusé l’écart sur Marcq-en-Barœul. Les Nordistes n’ont pris qu’un seul point lors de la réception de Béziers après une deuxième défaite en quatre matchs (21-25, 25-22, 20-25, 25-19, 9-15). Les Angels, pour leur part, reviennent à deux points des Nordistes et voient revenir à hauteur Venelles. Les joueuses des Bouches-du-Rhône n’ont pas tremblé lors de la réception de Paris-Saint-Cloud, battu pour la cinquième fois de suite (25-11, 25-22, 25-20). Enfin, dans un duel de bas de tableau, France Avenir 2024 a cru un temps pouvoir signer sa première victoire de la saison. Mais l’équipe basée à Albi doit se contenter d’un deuxième point pris lors d’un revers au tiebreak à Chamalières (25-14, 25-21, 25-27, 21-25, 15-8).



VOLLEY - LIGUE A (F) / 13EME JOURNEE

Samedi 11 décembre 2021

Evreux - Mulhouse : 3-2 (25-21, 24-26, 25-17, 23-25, 17-15)

Marcq-en-Barœul - Béziers : 2-3 (21-25, 25-22, 20-25, 25-19, 9-15)

Terville-Florange - Le Cannet : 0-3 (19-25, 22-25, 19-25)

Chamalières - France Avenir 2024 : 3-2 (25-14, 25-21, 25-27, 21-25, 15-8)

RC Cannes - Saint-Raphaël : 1-3 (23-25, 27-25, 22-25, 23-25)

Vandoeuvre Nancy - Nantes : 2-3 (17-25, 26-24, 18-25, 25-22, 10-15)

Venelles - Paris-Saint-Cloud : 3-0 (25-11, 25-22, 25-20)