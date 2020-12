Ligue A (F/J13) : Cannes enchaîne

On n'arrête plus les Cannoises ! Le RC Cannes a signé sa cinquième victoire consécutive en Ligue A ce vendredi, en battant Paris-St-Cloud sur le score de trois sets à un en ouverture de la 13eme journée. Les Azuréennes se sont imposées 28-30, 25-20, 25-19, 25-18 en 1h56. Les Parisiennes leur ont donné un peu de fil à retordre dans cette partie, à l'image de ce premier set qui a duré 34 minutes, où Paris a mené 24-20, puis Cannes est revenu à 24-24, puis les deux équipes se sont procurées tour à tour des balles de set, avant que les joueuses de la capitale n'aient le dernier mot. Mais dans les trois manches suivantes, les Cannoises ont fait valoir leur supériorité, remportant à chaque fois le set sur leur première occasion, et donc le match.

White a écrasé la concurrence

Micaya White a été LA joueuse de cette rencontre, avec un total de 27 points marqués. Sa coéquipière Bernadett Dekany n'a pas été en reste, avec 17 points au compteur. Du côté parisien, Kyla Richey termine avec la plus belle feuille de statistiques, grâce à ses 21 points (17 points pour sa coéquipière Paula Boonstra). Suite à ce résultat, Cannes occupe la quatrième place du classement, avec 19 points, mais avec un match en plus à disputer par rapport à d'autres équipes. Paris-St-Cloud , qui s'incline pour la quatrième fois en cinq matchs, est dixième, sans match en retard à jouer en plus.



LIGUE A (F) / 13EME JOURNEE

Vendredi 11 décembre 2020

Cannes - Paris-St-Cloud : 3-1 (28-30, 25-20, 25-19, 25-18)



Samedi 12 décembre 2020

18h00 : Marcq-en-Baroeul - Le Cannet

18h00 : France Avenir 2024 - St-Raphaël

18h00 : Béziers - Vandoeuvre-les-Nancy

19h30 : Istres - Aix-Venelles

20h00 : Terville-Florange - Chamalières



Mardi 15 décembre 2020

19h30 : Nantes - Mulhouse