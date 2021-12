Ligue A (F/J12) : Vainqueur de Vandoeuvre-Nancy, le RC Cannes monte à nouveau sur le podium

Le RC Cannes a su prendre le rebond. Dominées par Mulhouse le week-end dernier, les joueuses de Filippo Schiavo ont profité de la réception de Vandoeuvre Nancy pour repartir immédiatement de l’avant. Pourtant, si les premiers échanges ont été en faveur des Cannoises, les Nancéiennes ont très vite pris les commandes pour compter jusqu’à quatre points d’avance. C’est alors que les coéquipières de Carly de Hoog (18 points) ont réagi avant de reprendre l’avantage au score grâce à un 5-0 qui leur a offert deux points d’avance. A partir de là, le RC Cannes a assuré pour convertir sa deuxième balle de set. Revenues à hauteur après avoir concédé les deux premiers points, les joueuses des Alpes-Maritimes ont perdu le fil, encaissant un 6-1 qui a permis à Vandoeuvre Nancy de prendre le large au score.

Vandoeuvre Nancy a fini par payer ses efforts

Toutefois, les coéquipières de Nina Markovic (9 points) ont vu leurs adversaires se reprendre et avec la manière. Un 8-0 a permis au RC Cannes de changer la donne et d’aller chercher la deuxième manche de quatre points. Le troisième set n’a pas du tout connu le même scenario avec les Cannoises qui ont immédiatement imposé leur tempo et remporté onze des quatorze premiers points. Pas rassasiées, les protégées de Filippo Schiavo ont continué sur leur lancée pour prendre jusqu’à quinze points d’avance. Une fin de match en pente douce a permis au RC Cannes de s’imposer en trois sets (25-22, 25-21, 25-13) et de remonter tout provisoirement sur la troisième place du podium, le match de Nantes face à Terville-Florange étant reporté à une date ultérieure en raison de cas de coronavirus au sein de l’effectif mosellan.



VOLLEY - LIGUE A (F) / 12EME JOURNEE

Vendredi 3 décembre 2021

RC Cannes - Vandoeuvre-Nancy : 3-0 (25-22, 25-21, 25-13)



Samedi 4 décembre 2021

19h00 : Saint-Raphaël - Chamalières

19h00 : Béziers - Le Cannet

20h00 : France Avenir 2024 - Evreux

20h00 : Mulhouse - Venelles

20h00 : Paris Saint-Cloud - Marcq-en-Barœul



Reporté à une date ultérieure

Nantes - Terville-Florange