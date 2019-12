Ligue A (F/J12) : Nantes et Béziers maintiennent Mulhouse sous pression

Mulhouse relève la tête. Battu coup sur coup par Béziers et Le Cannet en championnat mais également à Rzeszow en Coupe de la CEV, le leader de la Ligue A féminine s’est remis dans le droit chemin à l’occasion de la réception de France Avenir 2024. Face à l’équipe de l’INSEP, les coéquipières de Laura Künzler (14 points) n’ont pas fait dans la dentelle mis à part une troisième manche plus accrochée où les coéquipières d’Amélie Rotar (17 points) ont su retarder l’échéance avant leur douzième défaite en autant de rencontres. La victoire de Mulhouse reste nette (25-19, 25-14, 27-25 en 1h01’) et permet aux Alsaciennes de conserver la tête du classement avec un point d’avance sur Nantes. Les joueuses de Loire-Atlantique ont été aussi expéditives à l’occasion de la réception de Chamalières, englué dans la deuxième moitié de tableau. Malgré les 16 points de Leah Hardeman, les Auvergnates ont coulé face à Katharina Schwabe (13 points) et Amandha Sylves (10 points) pour s’incliner en trois manches (25-21, 25-23, 25-17 en 1h13’).

Béziers tient le rythme, le RC Cannes se relance

Derrière le duo de tête, Béziers ne compte pas lâcher. En déplacement sur le parquet d’une équipe de Paris Saint-Cloud en grande difficulté, Dayana Segovia, Alison Bastianelli (11 points chacune) et compagnie n’ont pas eu à forcer leur talent face à des Parisiennes qui se sont appuyées sur Romana Kriskova (15 points) mais n’ont pas su résister. Une large victoire (17-25, 15-25, 19-25 en 1h06’) qui permet aux Angels de rester à trois points du leader et de garder l’avantage sur le RC Cannes. Les protégées de Riccardo Marchesi, emmenées par Nadiia Kodola (14 points), ont fait la différence sur une équipe de Saint-Raphaël qui s’est accrochée grâce à Annakya Legros (11 points). Mais la défaite reste lourde (25-20, 25-23, 25-20 en 1h12’) face au RC Cannes qui reste quatrième. Le Cannet, pour sa part, cède du terrain à la suite de sa défaite sur le parquet de Vandoeuvre-Nancy (25-23, 25-23, 25-22 en 1h16’) malgré les 15 points d’Anna Lazareva.



VOLLEY - LIGUE A (F) / 12EME JOURNEE

Mardi 10 décembre 2019

Mulhouse - France Avenir 2024 : 3-0 (25-19, 25-14, 27-25)

Nantes - Chamalières : 3-0 (25-21, 25-23, 25-17)

Paris Saint-Cloud - Béziers : 0-3 (17-25, 15-25, 19-25)

RC Cannes - Saint-Raphaël : 3-0 (25-20, 25-23, 25-20)

Vandoeuvre-Nancy - Le Cannet : 3-0 (25-23, 25-23, 25-22)



Mercredi 11 décembre 2019

20h00 : Venelles - Marcq-en-Baroeul

20h00 : Mougins - Terville-Florange