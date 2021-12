Ligue A (F/J12) : Nantes battu à domicile par Terville-Florange

Nantes avait l’occasion de se rapprocher du duo de tête. Dans un match en retard de la 12eme journée, les joueuses de Cyril Ong recevaient ce mardi Terville-Florange, qui restait sur un revers face au leader de Ligue A féminine, Le Cannet. Mais rien ne s’est passé comme prévu pour les Nantaises, qui ont subi un lourd revers à domicile après une série de trois victoires qui leur avait permis de reprendre place sur le podium. Enchaînant quasiment d’entrée cinq points, Terville-Florange a donné le ton et, après avoir vu l’écart fluctuer, a corsé l’addition avec un 6-0 qui leur a permis d’aller chercher le premier set avec sérénité. Toutefois, les coéquipières de Taylor Mims (22 points) ont vu Nantes faire de la résistance et aborder la dernière ligne droite du deuxième set avec deux points d’avance.

Terville-Florange n’a jamais craqué

Plus réalistes, les Mosellanes ont su reprendre l’ascendant mais ce n’est qu’à la quatrième balle de set que le TFOC a fait le break dans cette rencontre. Dos au mur, Nantes a poussé d’entrée de troisième manche mais les partenaires de Tessa Grubbs (13 points) ont très vite déchanté. Grâce à un 5-0, Terville-Florange a pris un ascendant définitif en vue du gain de la rencontre. En trois manches sèches, le club de Moselle surprend Nantes (16-25, 26-28, 21-25) et remonte au septième rang. Les joueuses de Loire-Atlantique, quant à elle, conservent la troisième place mais sans distancer le RC Cannes et Saint-Raphaël. Un résultat qui permet à Mulhouse et Le Cannet de creuser l’écart en tête du championnat, Nantes restant à respectivement huit et neuf longueurs.



VOLLEY - LIGUE A (F) / 12EME JOURNEE

Vendredi 3 décembre 2021

RC Cannes - Vandoeuvre-Nancy : 3-0 (25-22, 25-21, 25-13)



Samedi 4 décembre 2021

Saint-Raphaël - Chamalières : 3-1 (27-29, 25-19, 25-20, 25-23)

Béziers - Le Cannet : 3-0 (28-26, 25-19, 25-20)

France Avenir 2024 - Evreux : 1-3 (18-25, 16-25, 25-22, 20-25)

Mulhouse - Venelles : 3-0 (25-21, 25-20, 25-18)

Paris Saint-Cloud - Marcq-en-Barœul : 1-3 (25-21, 16-25, 23-25, 21-25)



Mardi 14 décembre 2021

Nantes - Terville-Florange : 0-3 (16-25, 26-28, 21-25)