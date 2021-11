Ligue A (F/J10) : Vainqueur face à Venelles, le RC Cannes remonte sur le podium

Le RC Cannes retrouve sa place sur le podium de Ligue A féminine. Alors que Nantes, tombeur surprise du Cannet ce samedi, s’était installé à la troisième place, les joueuses de Filippo Schiavo n’ont pas manqué l’occasion de reprendre leur bien face à Venelles. Pourtant, c’est le club de la banlieue d’Aix qui a mieux démarré les hostilités, remportant les trois premiers points puis menant de quatre longueurs… avant de lâcher du lest. Signant un 6-0, les Cannoises ont su repasser devant au tableau d’affichage et faire la course en tête jusqu’au terme du premier set, mis à part une égalisation de Venelles à quinze points partout. Mais, après avoir empoché cette première manche de quatre points, les coéquipières de Micaya White (17 points) ont perdu le fil de la rencontre, laissant les protégées d’Alessandro Orefice prendre le large, prenant six points d’avance. A l’orgueil, les Cannoises sont revenues trois fois à égalité mais c’est bien Venelles qui a su recoller à une manche partout.

Le RC Cannes a fini par avoir le dernier mot

Une manche perdue qui a été un avertissement bien retenu par le RC Cannes. Après une entame de troisième set accrochée, c’est un 8-0 qui a permis aux joueuses de Filippo Schiavo de se détacher et, malgré un trou d’air qui a permis à Venelles de se rapprocher à trois longueurs, virer en tête au terme de ce troisième set. Malgré un bon début de quatrième manche, les coéquipières d’Amélie Rotar (20 points) ont ensuite bu la tasse, sans toutefois abandonner. Menées de cinq points, elles ont su inverser la tendance mais sans que cela dure. Un 6-1 a permis au RC Cannes de se mettre sur une voie royale pour aller chercher la victoire (25-21, 24-26, 25-19, 25-21). Après quatre victoires de suite, Venelles retombe dans ses travers et recule au septième rang, à cinq points du podium, dont le RC Cannes a repris la dernière marche.



VOLLEY - LIGUE A (F) / 10EME JOURNEE

Samedi 20 novembre 2021

Nantes - Le Cannet : 3-2 (21-25, 25-14, 19-25, 25-23, 16-14)

Terville-Florange - Béziers : 3-2 (22-25, 25-21, 22-25, 25-22, 15-12)

Chamalières - Marcq-en-Barœul : 3-0 (25-16, 25-22, 25-10)

France Avenir 2024 - Saint-Raphaël : 1-3 (19-25, 11-25, 27-25, 23-25)

Paris-Saint-Cloud - Mulhouse : 2-3 (25-20, 23-25, 27-25, 21-25, 9-15)

Vandoeuvre-Nancy - Evreux : 3-1 (25-20, 25-19, 21-25, 25-21)



Dimanche 21 novembre 2021

RC Cannes - Venelles : 3-1 (25-21, 24-26, 25-19, 25-21)