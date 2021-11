Ligue A (F/J10) : Nantes vient à bout du Cannet, Mulhouse se rapproche au classement

Petit événement en Ligue A féminine ! Après neuf victoires lors des neuf premières journées, Le Cannet a mordu la poussière sur le parquet de Nantes. Les joueuses de Lorenzo Micelli ont pourtant bien entamé le match avec le gain de la première manche avant de réagir après la perte de la deuxième. Toutefois, les Nantaises de Suvi Kokkonen (30 points) ont su emmener le Volero au tiebreak. Après avoir sauvé une balle de match, ces dernières ont empoché les trois derniers points pour arracher la victoire (21-25, 25-14, 19-25, 25-23, 16-14). Un résultat qui permet à Nantes de prendre provisoirement la troisième place et qui fait les affaires de Mulhouse. Les championnes de France en titre ont été mises en difficulté par Paris-Saint-Cloud, sorti vainqueur du premier puis du troisième. Ayant su revenir à deux manches partout, les Alsaciennes ont fait la différence au tiebreak (25-20, 23-25, 27-25, 21-25, 9-15) pour revenir à deux points du Cannet.

Saint-Raphaël se rapproche du podium

Saint-Raphaël, pour sa part, a signé une troisième victoire de suite à l’occasion de son déplacement à Albi pour y affronter France Avenir 2024. Expéditives dans les deux premières manches, les Varoises ont connu un trou d’air dans la quatrième avant de serrer le jeu et terminer la rencontre en quatre manches (19-25, 11-25, 27-25, 23-25). Une victoire qui permet aux Raphaëloises de reprendre la cinquième place à Paris. Terville-Florange, pour sa part, se rapproche à deux points de Venelles, qui affronte le RC Cannes ce dimanche, grâce à son succès face à Béziers (22-25, 25-21, 22-25, 25-22, 15-12), qui retombe dans ses travers. Chamalières a mis un terme à sa série de deux défaites de suite en s’imposant contre Marcq-en-Barœul en trois manches (25-16, 25-22, 25-10). Vandoeuvre-Nancy, après cinq revers consécutifs, a renoué avec la victoire à l’occasion de la réception de l’avant-dernier du classement Evreux (25-20, 25-19, 21-25, 25-21) et remonte au 10eme rang.



VOLLEY - LIGUE A (F) / 10EME JOURNEE

Samedi 20 novembre 2021

Nantes - Le Cannet : 3-2 (21-25, 25-14, 19-25, 25-23, 16-14)

Terville-Florange - Béziers : 3-2 (22-25, 25-21, 22-25, 25-22, 15-12)

Chamalières - Marcq-en-Barœul : 3-0 (25-16, 25-22, 25-10)

France Avenir 2024 - Saint-Raphaël : 1-3 (19-25, 11-25, 27-25, 23-25)

Paris-Saint-Cloud - Mulhouse : 2-3 (25-20, 23-25, 27-25, 21-25, 9-15)

Vandoeuvre-Nancy - Evreux : 3-1 (25-20, 25-19, 21-25, 25-21)



Dimanche 21 novembre 2021

17h00 : RC Cannes - Le Cannet