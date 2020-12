Mulhouse jouant ce dimanche alors que Nantes a vu son match face au RC Cannes reporté, Béziers et Vandoeuvre Nancy avaient l’opportunité de réduire l’écart avec le duo de tête, toujours invaincu cette saison. Troisièmes du classement, les Biterroises ont été accrochées par Istres. Après avoir remporté la première manche, les coéquipières de Malina Terrell (18 points) ont vu les Istréennes revenir à hauteur et même passer devant en remportant la troisième manche. Mais Mary-Kate Marshall, Annakya Legros (15 points chacune) et les Provençales ont subi le retour des Héraultaises qui, après avoir égalisé à deux manches partout, ont dominé le tiebreak (24-26, 25-20, 25-17, 13-25, 9-15). Une victoire à deux points qui pouvait permettre à Vandoeuvre Nancy de revenir à un point en cas de net succès face à Mougins.

Vandoeuvre Nancy n’a pas laissé passer l’occasion

Sur leur parquet, les joueuses de Radoslav Arsov n’ont pas tremblé. Si elles ont été accrochées par Mougins dans le premier set, les coéquipières de Karin Palgutova (17 points) ont nettement haussé le ton dans une deuxième manche à sens unique et remportée avec une marge de seize points. Emmenées par Tessa Grubbs (17 points), les joueuses des Bouches-du-Rhône ont réagi et fait la course en tête durant toute la troisième manche, avec jusqu’à cinq points d’avance. Mais, dans le « money time », les joueuses de Vandoeuvre Nancy ont mis le coup d’accélérateur qu’il fallait pour passer devant au tout dernier moment et l’emporter en trois sets (25-22, 25-9, 25-23). Le Cannet, pour sa part, a profité de la réception de France Avenir 2024 pour signer son deuxième succès de la saison (31-29, 25-22, 25-22) quand Chamalières a mis fin à une série de trois défaites de suite en s’imposant à Marcq-en-Barœul (18-25, 25-23, 23-25, 25-17, 8-15).



VOLLEY - LIGUE A (F) / 10EME JOURNEE

Samedi 21 novembre 2020

Le Cannet - France Avenir 2024 : 3-0 (31-29, 25-22, 25-22)

Istres - Béziers : 2-3 (24-26, 25-20, 25-17, 13-25, 9-15)

Marcq-en-Barœul - Chamalières : 2-3 (18-25, 25-23, 23-25, 25-17, 8-15)

Vandoeuvre Nancy - Mougins : 3-0 (25-22, 25-9, 25-23)



Mardi 22 décembre 2020

20h00 : Mulhouse - Saint-Raphaël



Reportés à une date ultérieure

Paris-Saint-Cloud - Venelles

Nantes - RC Cannes



Exempt : Terville-Florange