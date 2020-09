Ligue A (F/J1) : Un trio se partage la première place

Alors que le match entre Terville-Florange et France Avenir 2024 a été reporté, une joueuse du collectif national ayant été touchée par le coronavirus, c’est un trio qui a pris les commandes de la Ligue A féminine à l’issue de la 1ere journée. En déplacement à Istres, les joueuses de Paris Saint-Cloud n’ont pas fait dans le détail avec une nette victoire en trois manches (22-25, 14-25, 24-26) pour les coéquipières de Kyla Richey (14 points). Une première place que les Parisiennes partagent donc avec Nantes. Sur le parquet de Marcq-en-Baroeul, les coéquipières de Yaremis Mendaro Leyva (13 points) ont rapidement pris leurs aises en remportant les deux premières manches avant de connaître un coup de mou et de relancer les Nordistes. Mais les joueuses de Cyril Ong ont serré la vis pour s’imposer en quatre sets (21-25, 15-25, 25-20, 16-25).

Début de saison compliqué pour le RC Cannes

Le troisième co-leader au terme du premier week-end de compétition est Mulhouse. Les championnes 2017 ont fait chuter les championnes 2019, le RC Cannes. Les Cannoises, battues par les Alsaciennes la semaine passée pour la troisième place de la Coupe de France, n’ont pas trouvé de solutions. Dominées par les coéquipières du trio Hélena Cazaute-Ivana Vanjak-Laëtitia Moma Bassoko (18 points chacune), les joueuses de Filippo Schiavo n’ont eu que trop peu de solutions, revenant à une manche avant de s’incliner (25-22, 25-19, 21-25, 25-20). Sacrées en Coupe de France dimanche dernier, les joueuses de Venelles ont dominé difficilement Saint-Raphaël après avoir perdu les deux premiers sets et sauvé une balle de match (22-25, 22-25, 25-19, 27-25, 15-10). Mougins, pour sa part, a tremblé en voyant Chamalières revenir à deux manches partout avant de conclure au tiebreak (18-25, 20-25, 25-18, 25-21, 10-15).



VOLLEY - LIGUE A FEMININE / 1ERE JOURNEE

Vendredi 25 septembre 2020

Le Cannet - Vandoeuvre-Nancy : 2-3 (21-25, 25-20, 25-18, 22-25, 12-15)



Samedi 26 septembre 2020

Istres - Paris Saint-Cloud : 0-3 (22-25, 14-25, 24-26)

Chamalières - Mougins : 2-3 (18-25, 20-25, 25-18, 25-21, 10-15)

Marcq-en-Baroeul - Nantes : 1-3 (21-25, 15-25, 25-20, 16-25)

Mulhouse - RC Cannes : 3-1 (25-22, 25-19, 21-25, 25-20)

Venelles - Saint-Raphaël : 3-2 (22-25, 22-25, 25-19, 27-25, 15-10)



Reporté à une date ultérieure

Terville-Florange - France Avenir 2024