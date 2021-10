Ligue A (F/J1) : Cannes, St-Raphaël et Nantes au rendez-vous

Troisième la saison passée, Nantes a bien commencé son exercice 2021-22 de Ligue A féminine de volley, en disposant du promu Evreux sur le score de 3-1 (25-17, 25-15, 23-25, 25-20) en 1h42. Les Nantaises ont connu un petit coup de mou en perdant le troisième set 25-23, mais elles se sont bien reprises en remportant le set suivant, et donc le match, dans le sillage d'une grande Suvi Kokkonen, qui termine la rencontre avec 19 points (17 points pour Tatyana Marinova côté Evreux). Cannes, cinquième la saison passée, n'a pas manqué ses débuts non plus, et s'est facilement imposé 3-0 (25-17, 25-22, 25-17) en 1h17 contre les jeunes joueuses de France Avenir 2024 qui, cette saison encore, sont présentes dans le championnat pour acquérir de l'expérience en vue des JO dans trois ans, à défaut de gagner de nombreux matchs.

Milos porte St-Raphaël

Les Cannoises n'ont jamais tremblé et ont pu compter sur Micaya White, qui termine avec 13 points, et Carli Snyder, qui finit avec 12. Maéva Schalk a de son côté marqué 14 points pour France Avenir 2024. Enfin, dans un match entre deux équipes qui avaient terminé 10eme et 9eme en 2021, St-Raphaël a dominé Vandoeuvre-les-Nancy sur le score de 3-0 (25-19, 25-21, 25-18) en 1h14, au terme d'un match très bien maîtrisé par les Varoises. Laura Milos termine meilleure marqueuse de la rencontre avec 15 points, alors qu'Emmel Roxo et Shainah Joseph en ont inscrit 10 chacune pour les Lorraines.



LIGUE A (F) / 1ERE JOURNEE

Vendredi 8 octobre 2021

Cannes - France Avenir 2024 : 3-0 (25-17, 25-22, 25-17)

St-Raphaël - Vandoeuvre-les-Nancy : 3-0 (25-19, 25-21, 25-18)

Nantes - Evreux : 3-1 (25-17, 25-15, 23-25, 25-20)



Samedi 9 octobre 2021

19h00 : Béziers - Mulhouse

20h00 : Chamalières - Aix-Venelles

20h00 : Le Cannet - Marcq-en-Baroeul

20h00 : Paris-St-Cloud - Terville Florange