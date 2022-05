Ligue A (F/Finale) : Le premier match remporté par Le Cannet

Au terme de ce premier match de finale LAF, le @VOLEROLECANNET l'emporte sur l'@ASPTTMulhVolley 3-0 et fait un premier pas vers le titre 🔥 pic.twitter.com/NhgOLMjYhF

— LNV (@LNVofficiel) May 1, 2022

Le Cannet a eu le dernier mot

VOLLEY - LIGUE A (F) / FINALE

Match 1 - Dimanche 1er mai 2022

Match 2 - Mardi 3 mai 2022

Match 3 - Samedi 7 mai 2022

Le Cannet prend la main dans la finale de la Ligue A féminine. Les joueuses de Lorenzo Micelli, qui évoluaient devant leurs supporters, ont pris le meilleur sur Mulhouse à l’occasion du premier des cinq matchs prévus dans cette série. Si les Alsaciennes ont remporté les deux premiers points de la rencontre, l’entame de la rencontre a été un chassé-croisé durant lequel aucune des deux équipes n’a été en mesure de prendre plus de deux longueurs d’avance. Toutefois, un 4-0 a permis au Cannet de creuser le premier écart significatif. Un temps revenues à un point, les Mulhousiennes n’ont pas su inverser la tendance et concédé la première manche après avoir sauvé une balle de set. L’entame de la deuxième a vu un scenario similaire. Les deux équipes se sont toisées et l’écart s’est longtemps borné à deux longueurs, souvent en faveur du Cannet.Les coéquipières de Michaela Mlejnkova (18 points) ont toutefois haussé le ton avec un 9-2 pour s’offrir une première balle de break dans ce premier match. La deuxième a pu être convertie et a permis au Volero de creuser l’écart. L’intensité a été à son comble dans une troisième manche indécise jusqu’au bout. Grâce notamment à Amanda Coneo Cardona (15 points), Mulhouse a tenu tête au Cannet. La différence entre les deux formations a longtemps été d’un seul point puis les Alsaciennes, enchaînant trois échanges gagnés, en ont pris deux d’avance. Un avantage qui a longtemps tenu mais dans le « money time », Le Cannet a fait parler la poudre. Après avoir manqué deux premières balles de match, la troisième s’est avérée être la bonne (25-21, 25-17, 27-25 en 1h30’). Le Volero aura l’occasion de prendre un peu plus ses distances sur Mulhouse à l’occasion du Match 2, ce mardi sur son parquet.- Mulhouse (2) : 3-0 (25-21, 25-17, 27-25) >>> Le Cannet mène 1-0Le Cannet (1) - Mulhouse (2)Mulhouse (2) - Le Cannet (1)Le Match 4 éventuel est prévu le 9 mai à Mulhouse. Si besoin, un Match 5 aura lieu le 13 mai au Cannet.