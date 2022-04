Ligue A (F/Demies) : Le Cannet et Mulhouse bien partis

Logique respectée dans le Match 1 des demi-finales de Ligue A féminine de volley. Les deux meilleures équipes de la saison régulière, Le Cannet et Mulhouse, se sont imposées et ne sont donc plus qu'à un succès de se retrouver en finale. Les joueuses du Cannet, victorieuses de la saison régulière (et de la Coupe de France), l'ont emporté sur le score de 3-0 contre Terville-Florange : 25-23, 25-21, 25-16 en 1h21. Les Mosellanes ont tenu jusqu'à 19-19 dans le premier set, avant de le perdre de deux points. Dans le deuxième, elles ont mené 18-19 mais ont lâché une nouvelle fois. En revanche, les Azuréennes n'ont laissé aucune chance à leurs adversaires dans la troisième manche, et elles s'imposent donc facilement, grâce notamment aux 15 points d'Heidy Casanova. Les 14 points de Taylor Mims n'ont en revanche pas suffi au TFOC.

Mulhouse en deux temps

Le champion de France en titre, Mulhouse, a quant à lui lâché un set face à Cannes, mais a fini par l'emporter 26-24, 23-25, 25-19, 25-19 en 1h58. Les Alsaciennes ont dû lutter pour arracher la première manche, en remportant les deux derniers points, puis ont perdu le deuxième après avoir tenu jusqu'à 21-21. Cependant, Mulhouse a repris l'ascendant dans la deuxième partie du match, en remportant les deux derniers sets 25-19 sans trembler. Kimberly Drewniok a grandement contribué à ce succès, avec 20 points, alors que le RC Cannes a pu compter sur les 18 points de Carli Snyder. Les Matchs 2 auront lieu dimanche en fin d'après-midi, à Terville et à Cannes.



LIGUE A (F) / DEMI-FINALES

Match 1 - Mercredi 20 avril 2022

Le Cannet (1) - Terville-Florange (4) : 3-0 (25-23, 25-21, 25-16)

Mulhouse (2) - Cannes (6) : 3-1 (26-24, 23-25, 25-19, 25-19)