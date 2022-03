Ligue A (F/) : Mulhouse et Le Cannet enchaînent, Béziers s'offre Nantes

Fin de série pour Nantes



[Match]

Viiictoire !!!



L'ASPTT MULHOUSE s'impose net et sans bravure face au VCMB LM, 3 sets à 0 après le gain de la troisième manche, 25-19.



Les Mulhousiennes restent donc en tête du championnat une journée de plus.



Bravo aux joueuses et au staff !#AspttMulhouseVolley pic.twitter.com/OTjclhYPyU



— ASPTT MulhouseVolley (@ASPTTMulhVolley) March 8, 2022

VOLLEY - LIGUE A (F) / MATCHS EN RETARD

Mardi 8 mars 2022



Le premier reste maintenant sur huit victoires de rang, le second n'a plus perdu depuis quatre matchs.Le leader comme son dauphin, avec un match en moins mais avec toujours le même nombre de points, ont enchaîné, face respectivement à Marcq-en-Barœul sur le parquet mulhousien et à Vandœuvre en Lorraine.Dans un Palais des Sports plein à craquer, l'ASPTT a profité du talent de son internationale allemande Kimberly Drewniok, décevante elle aussi samedi dernier, pour poursuivre son presque sans-faute (deux défaites) en tête.Le Cannet a déjà perdu trois fois cette saison. Pourtant,La surprise de cette soirée est venue de Nantes, où les troisièmes du classement, certes très loin des deux co-leaders, ont bu sévèrement la tasse face à Béziers (25-19, 25-19, 25-17).Elles grimpent ainsi en cinquième position, à égalité de points (39) avec le RC Cannes.- Marcq-en-Barœul (14eme journée) : 3-0 (25-15, 25-21, 25-19)Nantes -(17eme journée) : 0-3 (19-25, 19-25, 17-25)Vandœuvre -(17eme journée) : 1-3 (25-21, 22-25, 18-25, 18-25)