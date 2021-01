Ligue A (F) : Mulhouse en démonstration, Cannes enchaîne

Cannes enchaîne

VOLLEY - LIGUE A (F) / 6EME JOURNEE

Vendredi 30 octobre 2020

Samedi 31 octobre 2020

Samedi 31 octobre 2020

Mardi 26 janvier 2021

VOLLEY - LIGUE A (F) / 9EME JOURNEE

Samedi 14 novembre 2020

Mardi 15 décembre 2020

Samedi 16 janvier 2021

Mardi 26 janvier 2021

Véritable rouleau compresseur de la Ligue A féminine depuis la reprise,Programmé dans l'un des quatre matchs en retard de la soirée (pour le compte des 6eme et 9eme journée),L'ASPTT n'a laissé que des miettes aux visiteurs (3-0 : 25-17, 25-10, 25-14) et empoche une 13eme victoire (pour une seule défaite) qui permet aux Mulhousiennes et à sa nouvelle centrale Christina Bauer (qui s'était entraînée avec... Le Cannet jusqu'en décembre dernier) de maintenir son dauphin Béziers à quatre points, certes avec un match en plus que les Biterroises, avant de se frotter à France Avenir Paris 2024 samedi prochain.Dans les autres rencontres de la soirée,, aux dépens de Chamalières sur la Côte d'Azur (3-0 : 27-25, 25-16, 25-23) tandis que le cinquième du classement Venelles s'est incliné chez lui face à Marcq-en-Barœul au tie-break (3-2 : 15-25, 25-23, 22-25, 25-17, 15-9). Terville-Florange, renversant, s'est imposé sur un score similaire (3-2 : 25-17, 18-25, 15-25, 25-21, 15-10) aux dépens de Vandoeuvre-Nancy.- Saint-Raphaël : 3-2 (25-16, 25-17, 25-27, 21-25, 15-7)Paris-Saint-Cloud -: 0-3 (11-25, 23-25, 22-25)Mougins -: 0-3 (22-25, 19-25, 22-25)- Venelles : 3-0 (25-23, 25-14, 28-26)- France Avenir 2024 : 3-0 (25-23, 25-14, 25-11)- Chamalières : 3-0 (27-25, 25-16, 25-23)- Le Cannet : 3-0 (25-17, 25-10, 25-14)Exempt : IstresChamalières -: 1-3 (25-22, 19-25, 14-25, 18-25)- Paris-Saint-Cloud : 3-0 (25-20, 25-14, 26-24)France Avenir 2024 -: 0-3 (21-25, 22-25, 19-25)- Le Cannet : 3-0 (25-22, 25-21, 25-23)Mougins -: 1-3 (20-25, 15-25, 25-19, 19-25)Venelles -: 2-3 (25-15, 23-25, 25-22, 17-25, 9-15)- Vandoeuvre-Nancy : 3-2 (25-17, 18-25, 15-25, 25-21, 15-10)Exempt : RC Cannes