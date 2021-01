Ligue A (F) : Cannes remporte le derby, Paris Saint-Cloud enchaîne

Paris Saint-Cloud démarre bien l'année

VOLLEY - LIGUE A (F) / 15EME JOURNEE

Vendredi 22 janvier 2021



Samedi 23 janvier 2021

Dimanche 24 janvier 2021

La 9eme victoire du RC Cannes ne souffre d'aucune contestation. Face à son voisin Mougins pour le plus court déplacement de ce dernier,(3-1 : 25-21, 22-25, 25-19, 25-22), vendredi soir dans l'un des deux matchs avancés de la 15eme journée de Ligue A féminine au menu. Uniquement inquiétées dans la deuxième manche, remportée par l'équipe classée à l'avant-dernier rang du classement pour recoller ainsi à un set partout, les Cannoises ont nettement dominé les débats le reste du temps. Micaya White, auteur de 17 points, a notamment fait beaucoup de mal à Mougins, qui s'enfonce, tandis que Cannes, en faisant oublier sa défaite à domicile contre Nantes lors de son dernier match, conforte sa cinquième place au classement.Deux rangs devant Paris Saint-Cloud, également programmé vendredi soir et qui n'a pas manqué sa première sortie en 2021. En déplacement chez le 9eme Vandoeuvre-Nancy, le club de la Capitale n'a pas tremblé (3-0 ; 25-22, 27-25, 25-23). Les Parisiennes, bien aidée par le match de mammouth de Monika Salkute (21 points), alignent ainsi un deuxième succès de rang après leur victoire contre Nantes à domicile en fin d'année. Au classement, six points les séparent des Cannoises.- Mougins : 3-1 (25-21, 22-25, 25-19, 25-22)Vandoeuvre-Nancy -: 0-3 (22-25, 25-27, 23-25)18h00 : Istres - Mulhouse18h00 : France Avenir 2024 - Chamalières18h00 : Terville-Florange - Marc-en-Baroeul20h00 : Nantes - Le Cannet17h00 : Saint-Raphaël - Béziers