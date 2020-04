Ligue A (F) - Cannes : Marchesi va partir

Arrivé au RC Cannes à l’été 2017, Riccardo Marchesi va quitter le plus grand club français de volley féminin après trois saisons. Le coach italien de 43 ans s’en ira en Pologne à l’intersaison, pour coacher le Radomka Radom, où il a signé deux ans. « Jusqu’à la fin de saison, je suis toujours au RC Cannes. J’ai pris la décision de partir car j’avais une bonne opportunité mais je suis triste car je suis bien à Cannes. Pour moi, c’est une chance de pouvoir entraîner en Pologne dans un club qui veut se structurer, grandir. C’est un nouveau challenge très excitant dans un championnat que je ne connais pas », explique Riccardo Marchesi, confiné au nord de Bologne, dans les colonnes de Nice-Matin. Le président Agostino Pesce révèle également dans le quotidien régional que Marchesi a aidé le club cannois à chercher son successeur. Même s’il ne donne pas de nom, il avoue chercher « un profil à la Riccardo, gagnant avec une expérience dans le championnat italien, mais un peu plus jeune ». Nice-Matin évoque le nom de Filippo Schiavo, passé par Le Cannet et actuellement coach en Italie.

Comment va se terminer la saison ?

Reste désormais à savoir comment Riccardo Marchesi va terminer son bail avec le RC Cannes, actuel cinquième de Ligue A : avec un titre de champion de France comme l’an passé, ou en eau de boudin si la saison ne reprend pas à cause de la pandémie de coronavirus ? Jeudi, les clubs de Ligue A féminine ont demandé à ce que la saison soit « blanche » si elle ne pouvait pas reprendre, c’est-à-dire sans descente et en distribuant les billets européens en fonction du classement actuel.