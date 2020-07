Ligue A : Cambrai s'offre le capitaine de la sélection cubaine

Cambrai reçu cinq sur cinq devant le gendarme financier

Encore une très belle pioche pour le Cambrai Volley. Promu en Ligue A pour la première fois de son histoire, le club nordiste a visiblement l'intention d'aborder cette première saison parmi l'élite avec le maximum d'atouts dans ses manches. Le recrutement atteste notamment des belles ambitions des Cambraisiens.(26 ans, 2,01 m). Le Cubain bien connu des spectateurs argentins pour avoir défendu pendant une saison les couleurs du Ciudad Volley de Buenos Aires quitte l'Argentine pour la Ligue A et le Nord de la France. Au-delà de poursuivre son marché en Amérique du Sud après avoir déjà enrôlé le pointu brésilien Daniel Cagliari et son compatriote Yago Dutra, qui évolue lui au poste de réceptionneur-attaquant,Osorio évoluera au centre aux côtés d'Ivan Jecmenica et Michael Marshman.Au même titre que le réceptionneur-attaquant Paul Villard, au club depuis 2015, et du passeur et ex-international français Yannick Bazin (36 ans), l'international monténégrin et l'Américain ont tous deux prolongé récemment d'un an dans le Nord. Cambrai tient son billet pour la Ligue A depuis le mois d'avril dernier et l'interruption définitive de la saison en raison de la pandémie de Covid-19. Les Nordistes occupaient en effet la première place du classement de Ligue B avec un point d'avance (39 points, 13 victoires pour 3 défaites, 42 sets gagnés, 16 perdus) sur son dauphin Nancy (38 points) lorsque le contexte sanitaire a obligé la Ligue nationale (LNV) à tout arrêter. Auditionné en mai par la DNACG, le gendarme financier du volley français, Cambrai avait reçu un avis positif en juin dernier et obtenu dans la foulée l'agrément pour pourvoir accéder à l'élite, comme il en avait gagné le droit sportivement. Depuis, il multiplie les recrues de poids. Capitaine de l'équipe nationale de Cuba, Osorio est de celles-là.