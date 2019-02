LdC: Chaumont en quarts !

Chaumont, en gagnant son dernier match de poule à Ljubljana (1-3), s'est qualifié mercredi pour les quarts de finale de Ligue des champions.

A l'inverse, Tours, déjà éliminé, s'est incliné devant le Dinamo Moscou (0-3), malgré un troisième set particulièrement disputé à 33-31 pour les Russes.

Après les six matches, Chaumont termine deuxième du groupe C et Tours troisième du groupe E. Le tirage au sort des quarts aura lieu vendredi, les matches se tiendront dans deux et trois semaines (aller du 12 au 14 mars, retour du 19 au 21 mars).