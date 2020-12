LAF (J6, J9, J10 & J13) : Les matchs en retard profitent à Béziers, Mulhouse et Venelles, pas à Nantes

Mulhouse distance Nantes

Le choc de cette soirée de Ligue A féminine était l’affiche de clôture de la 13eme journée entre Nantes et Mulhouse, avec la deuxième place du classement pour enjeu. Ce sont les joueuses de François Salvagni qui ont le mieux entamé la rencontre, remportant assez nettement la première manche avant de conforter leur avantage dès la deuxième. Emmenées par Yaremis Mandaro Leyva (17 points), les Nantaises ont redressé la barre mais n’ont fait que retarder l’échéance. En effet, plus solides dans le jeu et avec une Laëtitia Moma Bassoko encore très influente dans le jeu (23 points), Mulhouse n’a pas tremblé au moment de conclure (17-25, 22-25, 25-20, 23-25). Un deuxième succès de suite pour Mulhouse et une deuxième défaite en trois matchs pour Nantes qui permet aux Alsaciennes de prendre trois points d’avance... quand les Nantaise voient Venelles revenir à hauteur pour la troisième place.



VOLLEY - LIGUE A (F) / 13EME JOURNEE

Vendredi 11 décembre 2020

RC Cannes - Paris-Saint-Cloud : 3-1 (28-30, 25-20, 25-19, 25-18)



Samedi 12 décembre 2020

Marcq-en-Baroeul - Le Cannet : 1-3 (23-25, 16-25, 26-24, 23-25)

France Avenir 2024 - Saint-Raphaël : 0-3 (19-25, 23-25, 15-25)

Béziers - Vandoeuvre-Nancy : 3-2 (25-22, 22-25, 20-25, 26-24, 15-8)

Istres - Venelles : 0-3 (20-25, 21-25, 21-25)

Terville-Florange - Chamalières : 3-1 (25-20, 19-25, 25-22, 25-18)



Mardi 15 décembre 2020

Exempt : Mougins

Venelles reste accroché au podium

Venelles garde les yeux rivés sur le podium du championnat. En déplacement sur le parquet de Paris-Saint-Cloud, les joueuses de la banlieue d’Aix-en-Provence ont tout d’abord manqué leur entame de match en concédant assez facilement la première manche aux Parisiennes de Paula Boonstra (26 points). Mais les joueuses de Venelles ont eu de la ressource et, au forceps, ont arraché la deuxième manche avant de reprendre la main en remportant plus nettement la troisième. Emmenées par Amélie Rotar (21 points), les protégées d’Alessandro Orefice n’ont pas voulu faire durer le suspense et s’imposent en quatre manches (25-19, 24-26, 22-25, 24-26) pour garder le contact avec le trio de tête, revenant à hauteur de Nantes au nombre de points.



VOLLEY - LIGUE A (F) / 10EME JOURNEE

Samedi 21 novembre 2020

Le Cannet - France Avenir 2024 : 3-0 (31-29, 25-22, 25-22)

Istres - Béziers : 2-3 (24-26, 25-20, 25-17, 13-25, 9-15)

Marcq-en-Barœul - Chamalières : 2-3 (18-25, 25-23, 23-25, 25-17, 8-15)

Vandoeuvre Nancy - Mougins : 3-0 (25-22, 25-9, 25-23)



Mardi 15 décembre 2020

Paris-Saint-Cloud - Venelles : 1-3 (25-19, 24-26, 22-25, 24-26)



Mardi 22 décembre 2020

20h00 : Mulhouse - Saint-Raphaël



Reportés à une date ultérieure

Nantes - RC Cannes



Exempt : Terville-Florange

Béziers n’a jamais tremblé face à France Avenir 2024

Leader de Ligue A féminine avec une seule défaite en onze matchs, Béziers savait que la tâche ne serait pas insurmontable au moment de recevoir France Avenir 2024, qui a perdu l’ensemble de ses douze rencontres depuis le début de la saison. Et les coéquipières de Yeisy Soto (13 points) n’ont eu besoin que d’une heure pour venir à bout de l’équipe installée à l’INSEP et qui prépare la prochaine génération de joueuses en vue des Jeux Olympiques de Paris en 2024. Une équipe qui n’a pas eu voix au chapitre et qui s’incline sèchement (25-23, 25-14, 25-11). Avec cette victoire, Béziers renforce sa place de leader du championnat.



VOLLEY - LIGUE A (F) / 6EME JOURNEE

Vendredi 30 octobre 2020

Vandoeuvre-Nancy - Saint-Raphaël : 3-2 (25-16, 25-17, 25-27, 21-25, 15-7)



Samedi 31 octobre 2020

Paris-Saint-Cloud - Marcq-en-Barœul : 0-3 (11-25, 23-25, 22-25)

Mougins - Terville-Florange : 0-3 (22-25, 19-25, 22-25)

Nantes - Venelles : 3-0 (25-23, 25-14, 28-26)



Samedi 31 octobre 2020

Béziers - France Avenir 2024 : 3-0 (25-23, 25-14, 25-11)



Mardi 26 janvier 2021

20h00 : RC Cannes - Chamalières

20h00 : Mulhouse - Le Cannet



Exempt : Istres

Saint-Raphaël met fin à la série du Cannet

Après cinq victoires consécutives en championnat, Le Cannet a une nouvelle fois goûté à la défaite à l’occasion de son déplacement à Saint-Raphaël dans le cadre de la 9eme journée. Les coéquipières de Jaali Winters (16 points) ont très vite pris le contrôle des opérations mais les joueuses du Cannet ont su revenir mais sans parvenir à faire trembler leur adversaire. La deuxième manche a été mieux contrôlée par les protégées d’Alexis Farjaudon, qui ont dû renverser la tendance dans la troisième manche après avoir été nettement menée. En trois manches (25-22, 25-21, 25-23), Saint-Raphaël enchaîne une deuxième victoire de suite et remonte au neuvième rang quand Le Cannet a manqué l’occasion de se réinstaller dans la première moitié du tableau.



VOLLEY - LIGUE A (F) / 9EME JOURNEE

Samedi 14 novembre 2020

Chamalières - Mulhouse : 1-3 (25-22, 19-25, 14-25, 18-25)

Béziers - Paris-Saint-Cloud : 3-0 (25-20, 25-14, 26-24)

France Avenir 2024 - Istres : 0-3 (21-25, 22-25, 19-25)



Mardi 15 décembre 2020

Saint-Raphaël - Le Cannet : 3-0 (25-22, 25-21, 25-23)



Samedi 16 janvier 2021

Mougins - Nantes



Reportés à une date ultérieure

Terville-Florange - Vandoeuvre-Nancy

Venelles - Marcq-en-Barœul



Exempt : RC Cannes