Kevin Tillie retourne à Varsovie

Huit clubs en neuf ans pour Tillie

A 30 ans, il avait enfin décidé de découvrir le championnat de France, du côté de Tours. Mais l’expérience aura finalement été de courte durée. Kevin Tillie a en effet décidé de retourner à l’étranger, et plus précisément au Projekt Varsovie, dont il a déjà porté les couleurs lors de la saison 2019-20 (le club s’appelait alors Onico Varsovie). Le club polonais a officialisé l’information ce lundi, confirmant ainsi les rumeurs qui remontaient au mois d’avril. «», confiait alors dans L’Equipe l’international français, qui venait d’être élu MVP de Ligue A.Durant sa seule année en France, où il s’est « éclaté comme rarement en club », Kevin Tillie aura eu le temps de disputer trois finales, mais le TVB les a toutes perdues : en Coupe de la CEV contre Monza, en Coupe de France contre Chaumont et en Ligue A contre Montpellier. Formé au Canada et aux Etats-Unis, le globe-trotteur cannois, fils de l’ancien sélectionneur de l’équipe de France, avec qui il a été sacré champion olympique en août dernier à Tokyo, a débuté sa carrière professionnelle à Ravenne en Italie en 2013, avant de passer un an à Izmir en Turquie, deux ans à Kedzierzyn-Kozle en Pologne, deux ans à Pékin, quelques mois à Modène en Italie en 2019, puis un an à Varsovie, un an à Latina en Italie, et donc un an à Tours. De retour à Varsovie, il va retrouver un club qui a terminé neuvième du dernier championnat national, son pire classement depuis 2017. En attendant, on ne devrait pas le retrouver la semaine prochaine lors du Final Eight de la Ligue des Nations à Bologne avec l'équipe de France en raison d'une déchirure au mollet gauche, mais sans doute au Mondial polono-slovène à partir du 26 août.