(H/J9) : Tours sans pitié pour Paris

Les fans de volley français avaient été privés du choc entre Tours et Paris, les deux meilleures équipes tricolores du XXIeme siècle, la saison passée, suite à la rétrogradation du club de la capitale en Ligue B. Mais les Parisiens sont de retour dans l'élite, et ont signé un début de saison correct (4v-4d après huit journées), avant de se rendre chez leur rival ce samedi lors de la 9eme journée. Et en Touraine, il n'y a pas eu photo : les doubles champions de France (4emes du classement) se sont imposés 3-0 face à Paris (7eme) en 1h15. Hermans Egleskalns termine meilleur marqueur de la partie, avec 14 points, alors que Robin Overbeeke s'est contenté de 9 unités. Le leader rennais s'est quant à lui imposé 3-1 à Ajaccio (10eme), avec notamment un Kamil Baranek auteur de 20 points, alors que les 21 unités d'Axel Truhtchev n'ont pas suffi aux Corses.

Montpellier toujours solide

Septième victoire de suite en championnat pour Montpellier, le dauphin des Bretons ! Les Héraultais ont tranquillement déroulé face à Cannes (9eme), en s'imposant 3-0 (20pts pour Ryan Sclater côté montpelliérain, 12pts pour Kyle Russel côté cannois). De son côté, Toulouse a fait respecter la logique en dominant Nantes Rezé 3-1, avec notamment 21 points de Théo Faure (19 pour Peter Michalovic côté nantais). Le vice-champion de France Chaumont a en revanche chuté à l'extérieur, sur le parquet de Poitiers (3-1), après près de deux heures de jeu et un dernier set perdu 33-31. Atu Neves termine avec 25 points pour les Poitevins, tout comme Martin Atanasov pour les Haut-Marnais. Enfin, dans le match entre les deux derniers, Nice a dépassé Narbonne en allant s'imposer 3-0 dans l'Aude, avec un Jolan Cox dans grands soirs, auteur de 28 points (14pts pour Yordan Bisset côté narbonnais).



LIGUE A (H) / 9EME JOURNEE

Vendredi 22 novembre 2019

Tourcoing - Sète : 3-2 (25-21, 25-23, 20-25, 23-25, 15-10)



Samedi 23 novembre 2019

Toulouse - Nantes-Rezé : 3-1 (25-14, 25-23, 15-25, 25-20)

Poitiers - Chaumont : 3-1 (25-21, 26-24, 22-25, 33-31)

Tours - Paris : 3-0 (25-20, 25-15-, 25-17)

Montpellier - Cannes : 3-0 (25-18, 25-19, 25-18)

Ajaccio - Rennes : 1-3 (20-25, 25-21, 26-28, 22-25)

Narbonne - Nice : 0-3 (23-25, 18-25, 21-25)