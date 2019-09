France-Ngapeth: "Quand Boyer est comme ça, c'est dur pour tout le monde"

La France est en demi-finales de son Euro face à la Serbie (vendredi, à Paris), après la démonstration de force des Bleus ce mardi, à Nantes face à une équipe d'Italie vice-championne olympique, balayée 3 sets à 0 (25-16, 27-25, 25-14).

"L’objectif est encore plus loin, mais si on n’avait pas été à Paris, ça nous aurait vraiment fait mal", reconnaissait après la rencontre au micro de L'Equipe le réceptionneur-attaquant Earvin Ngapeth, déjà projeté sur le rendez-vous de l'AccorHotels Arena. Une fois n'est pas coutume, Ngapeth a laissé face aux Transalpins le costume d'homme du match à un Stephen Boyer monstrueux, notamment au service (25 points, dont 9 aces !). "Steph, je l’ai toujours dit, ça fait 2 ans que c’est un des meilleurs pointus du monde ; il est plus jeune, donc un peu plus irrégulier, mais ça c’est son niveau, et quand il est comme ça, c’est dur pour tout le monde."

Et ce sera donc dur aussi pour les Serbes, tombeurs de l'Ukraine 3 sets à 2 dans le dernier quart de finale (21-25, 25-23, 25-22, 19-25, 15-9).