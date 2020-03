Fin de saison pour les compétitions amateurs

A l’instar de ce qu’a décidé la Fédération française de handball il y a quelques jours, la Fédération française de volley a annoncé ce jeudi que toutes les compétions amateurs, dont elle a la responsabilité, s’arrêtaient définitivement, en raison de la pandémie de coronavirus. Cela concerne les Coupes de France jeunes (toutes catégories d’âge), les Coupes de France senior fédérales Volleyades (toutes catégories d’âge), les Interpôles, les Championnats de France Elite, Nationale 2, Nationale, les Championnats et coupes régionaux et les Championnats et coupes départementaux. Aucun titre ne sera donc décerné cette saison à ces niveaux-là.

Des montées mais pas de relégation

" Le Bureau Exécutif confirme que le nombre de montées dans le niveau supérieur est maintenu selon les conditions du RPE (Règlement particulier des épreuves), et qu’aucune relégation ne sera appliquée. La Commission Centrale Sportive est en charge d’appliquer les modalités de ces décisions, une information sera communiquée lundi 30 mars. », précise le communiqué. Cette décision d’arrêter la saison ne concerne pas les Ligue A masculine et féminine et la Ligue B masculine, suspendues jusqu'à nouvel ordre et qui sont gérées par la Ligue nationale de volley, qui prendra une décision en temps voulu. Et contrairement au handball, les Coupes de France professionnelles sont pour le moment toujours maintenues. Le Final Four masculin (avec Paris, Tours, Toulouse et Poitiers) devait se dérouler les 16 et 17 mai à Toulouse et le Final Four féminin (avec Le Cannet, Cannes, Mulhouse et Venelles) le même week-end à Cannes, mais ils ont été reportés.