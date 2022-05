European Golden League (F) : Net succès des Bleues face à l'Espagne

#CEVGoldenLeague

Une victoire en 3 sets pour les #Bleues 🔵🏐🔴 face à l'Espagne ! 👏👏👏 Rendez-vous le 1er juin à 20h sur @sport_en_france pour le 2ème match de Golden League contre la Bosnie-Herzégovine ! pic.twitter.com/lvE9GP92Ku

— FFvolley (@FFvolley) May 25, 2022

Les Bleues rarement inquiétées

VOLLEY - EUROPEAN GOLDEN LEAGUE (F) / POULE A

1ere journée - Mercredi 25 mai 2022

2eme journée - Samedi 28 mai 2022

3eme journée - Mercredi 1er juin 2022

4eme journée - Samedi 4 juin 2022

5eme journée - Mercredi 8 juin 2022

6eme journée - Samedi 11 juin 2022

Classement de la Poule A

Les Bleues ne pouvaient espérer meilleur début. Pour leur entrée en matière dans l’édition 2022 de l’European Golden League, les joueuses d’Emile Rousseaux ont offert au public de la Salle Dewerdt à Dunkerque un très beau spectacle face à l’Espagne. Si les Ibériques ont pris le score d’entrée, les Tricolores ont fait preuve de patience avant de signer un 5-1 pour creuser un écart de quatre points. Un ascendant que les coéquipières de Lucille Gicquel (22 points) n’ont fait qu’accroitre avec une série de six échanges remportés consécutivement pour prendre alors neuf points d’avance. La première manche a été conclue à la deuxième opportunité par l’équipe de France. Contrairement au premier set, les Tricolores ont démarré le deuxième avec le mors-aux-dents. Les Espagnoles ont pris l’eau d’entrée, l’écart atteignant cinq points après quinze échanges. Les joueuses d’Emile Rousseaux ne se sont pas arrêtées en si bon chemin et ont flirté avec les dix points d’avance.L’Espagne a alors tenté de réagir. Les coéquipières de Raquel Montoro (14 points) se sont rapprochées à quatre longueurs mais n’ont jamais su aller plus loin. Les Bleues ont fait le break dans cette rencontre avec une deuxième manche remportée de huit points. Après avoir concédé le premier point, les Tricolores ont longtemps fait la course en tête dans la troisième manche mais sans se mettre immédiatement à l’abri. Avec pas plus de deux points de retard, l’Espagne a gardé espoir et a pu passer devant au tableau d’affichage, sans toutefois prendre plus d’une longueur d’avance. Remportant dix des douze derniers échanges, les Tricolores ont mis fin au suspense et s’imposent aisément (25-13, 25-17, 25-18) pour s’installer en tête de leur groupe, auquel prend également part la Bosnie-Herzégovine, prochain adversaire des Bleues le 1er juin prochain.- Espagne : 3-0 (25-13, 25-17, 25-18)Bosnie-Herzégovine - EspagneFrance - Bosnie-HerzégovineBosnie-Herzégovine - FranceEspagne - Bosnie-HerzégovineEspagne - FranceBosnie-Herzégovine 0V-0DEspagne 0V-1D