European Golden League (F) : Les Bleues terminent invaincues après leur succès en Espagne

Les Bleues prêtes pour le dernier carré

VOLLEY - EUROPEAN GOLDEN LEAGUE (F) / POULE A

1ere journée - Mercredi 25 mai 2022

2eme journée - Samedi 28 mai 2022

3eme journée - Mercredi 1er juin 2022

4eme journée - Samedi 4 juin 2022

5eme journée - Mercredi 8 juin 2022

6eme journée - Samedi 11 juin 2022

Classement de la Poule A

Quatre sur quatre pour les Bleues ! Après avoir battu deux fois la Bosnie-Herzégovine et avoir dominé l’Espagne sur leur parquet, les joueuses d’Emile Rousseaux ont terminé leur parcours dans la phase de poules de l’European Golden League sur une victoire nette face aux Espagnoles. Si les protégées de Pascual Saurin ont inscrit le premier point, les Tricolores ont immédiatement pris les commandes dans l’échange et creusé progressivement l’écart. Toutefois, alors qu’elles menaient de sept longueurs, les coéquipières de Lucille Gicquel (22 points) ont connu un trou d’air et encaissé un 5-1 qui a relancé l’Espagne… quelques secondes seulement. En effet, dans la foulée, les Tricolores ont signé un 5-0 pour reprendre le large et obtenir une première balle de set. La deuxième a finalement été la bonne. L’entame de la deuxième manche a vu l’équipe de France prendre directement la mesure des coéquipières de Lucia Varela Gomez (9 points).Mais ces dernières ont eu de la ressource pour revenir à un point dans un premier temps puis revenir à hauteur des Bleues. Un contre-temps qui n’a pas freiné les protégées d’Emile Rousseaux. Une série de trois points consécutifs leur a permis de reprendre la main et de s’envoler vers le gain de la deuxième manche avec une marge de sept points. Le sort du troisième set a très vite été une évidence. Dépassées, les Espagnoles n’ont pas pu résister à la force ce frappe tricolore. Si l’écart a, dans un premier temps, oscillé entre deux et cinq points, un 5-0 l’a fait passer à huit unités. La fin de match a vu l’équipe de France gérer son avantage pour aller conclure la rencontre à sa première balle de match (17-25, 18-25, 20-25). Avec un bilan parfait, les Bleues s’assurent de disputer une demi-finale à domicile, le 16 juin prochain à Orléans face au meilleur deuxième.- Espagne : 3-0 (25-13, 25-17, 25-18)Bosnie-Herzégovine -: 1-3 (24-26, 23-25, 25-21, 23-25)- Bosnie-Herzégovine : 3-1 (25-17, 25-20, 22-25, 25-19)Bosnie-Herzégovine -: 1-3 (25-28, 18-25, 19-25, 23-25)Espagne -: 0-3 (16-25, 18-25, 24-26)Espagne -: 0-3 (17-25, 18-25, 20-25)Bosnie-Herzégovine 1V-3DEspagne 1V-3D