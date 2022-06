European Golden League (F) : Les Bleues poursuivent leur parcours sans-faute

Les Bleues se rapprochent d’une demi-finale à domicile. Pour leur troisième sortie dans le cadre de l’European Golden League, les joueuses d’Emile Rousseaux ont signé une troisième victoire. Comme ce mercredi, la Bosnie-Herzégovine a pu faire douter les Tricolores mais sans parvenir à avoir le dernier mot. Une rencontre disputée sur le parquet de Tuzla que les Bosniennes ont pris par le bon bout. Avec cinq des sept premiers échanges remportés, les coéquipières d’Andelka Radiskovic (10 points) ont immédiatement pris la main au tableau d’affichage et ne l’ont pas lâchée. Si les Bleues sont un temps revenues à deux longueurs, elles ont ensuite encaissé un 5-0 qui a propulsé la Bosnie-Herzégovine vers le gain de la première manche. Menées au score, les Tricolores ont immédiatement réagi et pris six points d’avance au bout de quatorze échanges dans la deuxième manche. Un matelas qui s’est un temps réduit à six longueurs mais les Bosniennes ont ensuite perdu pied et vu les Bleues recoller à leur deuxième balle de set.

Les Bleues ont fait le dos rond

L’entame de troisième manche a été plus accrochée, avec les Bosniennes qui ont tenu tête aux Bleues. Mais les coéquipières de l’inévitable Héléna Cazaute (27 points) ont su trouver les solutions pour se détacher. Le score a longtemps oscillé entre cinq et six points mais la Bosnie-Herzégovine s’est résignée à laisser échapper ce troisième set. Les protégées de Stevan Ljubicic n’étaient toutefois pas décidées à s’incliner sans se battre et ont fait le jeu pour compter jusqu’à six points d’avance dans un quatrième set qu’elles ont longtemps contrôlé. Toutefois, sans s’affoler, les Tricolores ont progressivement réduit leur écart pour finalement égaliser à l’approche du « money time ». Alors que les deux formations étaient au coude-à-coude, ce sont les Bleues qui ont eu le dernier mot à leur première balle de match (25-28, 18-25, 19-25, 23-25). Le déplacement en Espagne le 11 juin prochain sera l’occasion de valider la première place du groupe et l’opportunité d’évoluer à domicile dans le dernier carré de la compétition.



VOLLEY - EUROPEAN GOLDEN LEAGUE (F) / POULE A

1ere journée - Mercredi 25 mai 2022

France - Espagne : 3-0 (25-13, 25-17, 25-18)



2eme journée - Samedi 28 mai 2022

Bosnie-Herzégovine - Espagne : 1-3 (24-26, 23-25, 25-21, 23-25)



3eme journée - Mercredi 1er juin 2022

France - Bosnie-Herzégovine : 3-1 (25-17, 25-20, 22-25, 25-19)



4eme journée - Samedi 4 juin 2022

Bosnie-Herzégovine - France : 1-3 (25-28, 18-25, 19-25, 23-25)



5eme journée - Mercredi 8 juin 2022

20h00 : Espagne - Bosnie-Herzégovine



6eme journée - Samedi 11 juin 2022

19h30 : Espagne - France



Classement de la Poule A

1- France 3 victoires-0 défaite

2- Espagne 1V-1D

3- Bosnie-Herzégovine 0V-3D