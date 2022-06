European Golden League (F) : Deuxième victoire pour les Bleues, tombeuses de la Bosnie-Herzégovine

#CEVGoldenLeague

🔵🏐🔴 Les #Bleues remportent le 4ème set et s'imposent 3 set à 1 face à la Bosnie Herzégovine !👏 ⏰ Rdv le 4 juin prochain à 21h pour le match retour à Tuzla (BIH) pic.twitter.com/HjDl3Pw74M

Les Bleues ont laissé un set en route

VOLLEY - EUROPEAN GOLDEN LEAGUE (F) / POULE A

1ere journée - Mercredi 25 mai 2022

2eme journée - Samedi 28 mai 2022

3eme journée - Mercredi 1er juin 2022

4eme journée - Samedi 4 juin 2022

5eme journée - Mercredi 8 juin 2022

6eme journée - Samedi 11 juin 2022

Classement de la Poule A

Les Bleues poursuivent leur bon parcours en European Golden League. Victorieuses de l’Espagne pour leur entrée en lice, les joueuses d’Emile Rousseaux ont infligé une deuxième défaite en deux matchs à la Bosnie-Herzégovine. Une rencontre que les Tricolores ont démarré tambour battant avec huit des douze premiers échanges qui ont tourné en leur faveur. Un matelas qui n’a eu de cesse de grandir jusqu’à une série de cinq points remportés consécutivement par les coéquipières d’Iman Isanovic (17 points), revenues alors à trois longueurs. La fin de première manche a vu les Bleues serrer le jeu pour conclure à la première balle de set. Si l’entame de la deuxième a été accrochée, un 7-0 pour l’équipe de France a donné le ton. L’écart a alors parfois joué au yo-yo, oscillant de trois à huit points mais, à la quatrième occasion, les Tricolores ont fait le break. Pendant un bon moment, le public de Harnes a cru voir les Bleues s’imposer en trois sets secs.Il faut dire que les coéquipières d’Héléna Cazaute (18 points) ont mis tous les ingrédients pour cela, menant de six points au milieu de la troisième manche. C’est alors que les Tricolores ont plongé. Concédant sept points de suite, les protégées d’Emile Rousseaux ont vu les Bosniennes reprendre du poil de la bête et mener les échanges. Le résultat a été une manche remportée par les joueuses de Stevan Ljubcic à la première occasion. Vexées d’avoir concédé un set qu’elles contrôlaient, les Bleues ont haussé le ton, remportant neuf des onze premiers échanges de la quatrième manche. Mais, cette fois, il a été hors de question de voir la Bosnie-Herzégovine avoir l’espoir de revenir. A la première balle de match, l’équipe de France a conclu (25-17, 25-20, 22-25, 25-19) et continue de caracoler en tête de son groupe. Un ascendant que les Tricolores chercheront à confirmer dès ce samedi lors d’un déplacement à Tuzla pour y affronter à nouveau les Bosniennes.- Espagne : 3-0 (25-13, 25-17, 25-18)Bosnie-Herzégovine -: 1-3 (24-26, 23-25, 25-21, 23-25)- Bosnie-Herzégovine : 3-1 (25-17, 25-20, 22-25, 25-19)Bosnie-Herzégovine - FranceEspagne - Bosnie-HerzégovineEspagne - FranceEspagne 1V-1DEspagne 0V-2D