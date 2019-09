Euro (M): Une première demi-finale Slovénie-Pologne

On connaît désormais l’affiche de la première demi-finale du championnat d’Europe de volley.

Elle mettra aux prises, jeudi à Ljubljana, la Slovénie et la Pologne.

Les Slovènes ont pris leur revanche sur les Russes, tenants du titre et qui les avaient dominés en poule, en l’emportant 3-1 (25-23, 25-22, 21-25, 25-21). Dans l’autre quart de finale du jour, la Pologne, championne du monde en titre et dernière équipe invaincue avec la France et la Serbie, a facilement dominé l’Allemagne 3-0 (25-19, 25-21, 25-18).

Mardi, les Bleus, opposés à l’Italie à Nantes, tenteront de rejoindre le dernier carré, tout comme la Serbie et l’Ukraine.