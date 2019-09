Euro (M): L'Italie prépare bien les Bleus

Prochain adversaire de l'équipe de France mercredi, à Montpellier (20h30), l'Italie a bien préparé ce choc au sommet de la Poule A en dominant ce mardi 3 sets à 1 (22-25, 25-23, 25-21, 25-17) la Bulgarie, qui finit 3e au classement.

L'Italie assure sa deuxième place au classement grâce à cette victoire face à la Bulgarie !



⏭️À demain pour la dernière journée de la Poule A de l'#EuroVolleyM 2019



@CEVolleyball pic.twitter.com/tR7az5c0zZ — EuroVolley France 2019 (@EuroVolley19Fr) 17 septembre 2019

Après la perte de la première manche, les Transalpins ont su réagir, emmenés par Ivan Zaytsev (21 points) et Osmany Juantorena (20 points), mais aussi par un Matteo Piano particulièrement inspiré au bloc (7 blocs sur 13 points).

C'est bien la première place qui sera en jeu entre la Nazionale et les Bleus, deux équipes créditées d'un carton plein (4 matches, 4 victoires), dans une Sud de France Arena sans doute chauffée à blanc.

"Je suis vraiment content de la réaction que nous avons eue après la perte du premier set, nous avons fait preuve de caractère, c’est bien. Notre but est atteint avec une des deux premières places assurées et la possibilité de jouer la première demain (mercredi) contre les Français chez eux dans une salle pleine, ça va être difficile pour nous, parce qu’ils jouent vraiment bien", a commenté le pointu et capitaine italien Ivan Zaystev.