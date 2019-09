Euro (M): Les Bleus faciles contre la Grèce

Après une première victoire expéditive face à la Roumanie (3-0 en 1h06), vendredi soir en ouverture de l’EuroVolley, l’équipe de France a mis à peine plus de temps (1h11) pour se débarrasser de la Grèce, en trois sets maîtrisés (25-14, 25-18, 26-24), malgré une légère frayeur sur la fin, lors de son deuxième match de poules à Montpellier.

Dans une salle bien plus remplie et plus bruyante que lors du match d’ouverture, les Tricolores, très appliqués (10 fautes seulement), ont pu compter sur les 25 points marqués par Stephen Boyer, qui a d’ailleurs conclu la partie.

Les Bleus enchaînent dès dimanche contre au Portugal (17h30) dans un bloc de 3 matches en 3 jours qui se termine par un affrontement plus corsé face à la Bulgarie lundi (20h45).