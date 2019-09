Euro: La Slovénie en finale aux dépens de la Pologne

Les doubles champions du monde polonais ne joueront pas la finale de l'Euro dimanche (17h30), à l'AccorHotels Arena (Bercy), face au vainqueur du match qui opposera vendredi la France à la Serbie (20h45).

La sensation a eu lieu ce jeudi, à Ljubljana, où la Slovénie,, déjà victorieuse de la Russie au tour précédent, a dominé la Pologne 3 sets à 1 (25-23, 24-26, 25-22, 25-23). Des Slovènes, qui avaient pourtant perdu 2 matches en phase de poules face à la Macédoine et la... Russie, mais qui depuis le début des matches couperet sont totalement transfigurés.

And we have out first #EuroVolleyM finalist! Slovenia defeats Poland 3-1 to secure their spot in the gold medal game. Fantastic team performance, but Tine Urnaut was the leading scorer with 18 points and a timely ace in the 4th set. #volleyball pic.twitter.com/GY8wcAO7p5