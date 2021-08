Euro (F) : La Serbie était trop forte pour les Bleues

#EuroVolleyW #FRASER 14-25 13-25 16-25

Les Bleues s'inclinent en trois manches face aux doubles championnes d'Europe et Championne du Monde en titre. Prochain match lundi pic.twitter.com/TC0DgKbd59

— FFvolley (@FFvolley) August 21, 2021

VOLLEY / CHAMPIONNAT D’EUROPE 2021 (F)

PHASE DE GROUPES

Groupe A (à Belgrade, Serbie)

France : 3-1

A l'Euro 2021, après la Russie, c'est devant la Serbie que les Françaises sont tombées les armes à la main. Les Bleues ont été battues en trois sets par les double championnes d'Europe en titre. Dans une Stark Arena qui a accueilli près de 6 000 spectateurs pour l'occasion, les coéquipières de Lucille Gicquel n'ont pas réussi à faire douter les Serbes.Les trois meilleures scoreuses de la partie ont été serbes : Tijana Boskovic (20 points), Bojana Milenkovic (12 points) et Mina Popovic (6 points).Malgré cette lourde défaite concédée en 1h11, les filles d'Emile Rousseaux peuvent toujours espérer se qualifier pour les huitièmes de finale de l'Euro. Contre les Serbes ce vendredi comme contre les Russes la veille, elles ont su être accrocheuses face à des nations phares du volley féminin européen. C'est de bon augure avant les duels face à l'Azerbaïdjan et la Bosnie-Herzégovine.Si les Françaises continuent de progresser, c'est loin d'être une mission impossible.Du 18 août au 4 septembre 2021 en Bulgarie, Croatie, Roumanie et SerbieBelgique 3Russie 3Bosnie-Herzégovine 3France 0Azerbaïdjan- Bosnie-Herzégovine : 3-0Azerbaïdjan -: 0-3Azerbaïdjan -: 0-3: 0-3