Euro (D): Les Bleues au bord de l'élimination

L'avenir s'obscurcit sérieusement pour l’équipe de France à l’Euro féminin de volley-ball. Les Bleues se sont inclinées ce mardi face à la Finlande, un concurrent direct pour la qualification en huitièmes de finale, 3 sets à 1 à Ankara (25-21, 25-14, 22-25, 25-18).

Les Finlandaises ont été portées par les grosses performances de Salla Kalhu (19 pts), en grande réussite au service (5 aces), et Suvi Kokkonen (14 points). En face, les Tricolores n’ont pas retrouvé en attaque le rythme vu face aux championnes du monde serbes (défaite 3-1) et ont grandement souffert en réception. A noter quand même 11 points pour Léandra Olinga-Andela, et la bonne rentrée à partir du 3e set de Lucile Gicquel (9 pts).

La France n’a plus son destin en main pour finir parmi les quatre meilleures formations de la poule A. Les Bleues devront battre mercredi la Turquie, invaincue, tout en comptant sur une défaite des Nordiques face à la Bulgarie, qui n’a pas gagné un seul match de la compétition.