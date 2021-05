Euro 2021 (F/Q) : Pas de deuxième victoire pour l'équipe de France

Les Bleues n’ont pas su confirmer. Victorieuses du Danemark ce vendredi pour leurs débuts dans les qualifications de l’Euro 2021 de volleyball, les joueuses d’Emilie Rousseaux et Cyril Ong ont chuté de haute lutte face à la Hongrie. La première manche a vu les deux équipes s’échanger la tête au tableau d’affichage mais avec un écart qui n’a jamais dépassé les trois points. A ce petit jeu, ce sont les Hongroises qui ont eu le dernier mot. Si le deuxième set a tout d’abord été sur le même rythme, les coéquipières d’Héléna Cazaute (22 points) ont su enfoncer le clou. En effet, alors que les deux équipes étaient à onze points partout, les Bleues ont alors signé un 14-3 pour revenir avec autorité à une manche partout. La troisième manche a connu un déroulement proche de celui de la deuxième. En effet, après avoir tenu tête aux Françaises, les Hongroises ont baissé de pied.

Les Bleues ont fini par céder

Une série de cinq points consécutifs a permis aux Bleues de s’envoler et, à leur première balle de set, passer devant dans cette rencontre. C’est alors que les coéquipières d’Agnes Pallag (19 points) ont haussé le ton, faisant la course en tête dans un quatrième set à sens unique mais durant lequel les Tricolores ont pu croire à une inversion de tendance. Revenues trois fois à une longueurs, elles ont fini par concéder un tiebreak. Dès les premiers échanges, les Françaises ont pris les commandes, comptant jusqu’à trois points d’avance pour se rapprocher à trois points de la victoire finale. Mais, au moment de conclure, les joueuses d’Emilie Rousseaux ont craqué. Remportant consécutivement les cinq derniers points de la rencontre, la Hongrie arrache la décision (24-26, 25-14, 25-19, 23-25, 12-15) et s’empare seule de la tête du Groupe E avec un point d’avance sur les Bleues.



VOLLEY - EURO 2021 (F) / QUALIFICATIONS

Groupe E - 2eme journée

France - Hongrie : 2-3 (24-26, 25-14, 25-19, 23-25, 12-15)

20h00 : Danemark - Israël



Classement du Groupe E

1- Hongrie 5 points

2- France 4

3- Danemark 0

4- Israël 0



Les deux premiers se qualifieront pour la phase finale de l’Euro 2021.