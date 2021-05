Euro 2021 (F/Q) : Deuxième succès en trois matchs pour les Bleues

Le revers face à la Hongrie restera une péripétie. Les Bleues, qui avaient démarré leur parcours dans les qualifications de l’Euro 2021 de volleyball féminin par un succès face au Danemark, ont conclu la première moitié du parcours par un deuxième succès très net. Cette fois, c’est Israël qui n’a pas résisté aux Tricolores. Si les deux équipes se sont neutralisées en début de première manche, les joueuses de l’équipe de France ont petit-à-petit creusé l’écart avec une série de quatre points consécutifs en milieu de manche pour se détacher. C’est avec une marge de neuf points que les joueuses d’Emilie Rousseaux et Cyril Ong ont pris la première manche. Sur leur lancée, les coéquipières de Lucille Gicquel (22 points) ont remporté les quatre premiers points du deuxième set avant de voir les Israélienne réagir pour tout d’abord revenir à une longueur puis finalement repasser devant… à une seule reprise.

Les Bleues à leur main

En effet, à partir de là, les Bleues ont repris les commandes dans les échanges et, remportant les six derniers points, ont fait le break dans cette rencontre. Un ascendant que les Bleues ont immédiatement cherché à maintenir à l’entame de la troisième manche, remportant six des neuf premiers points. Après avoir vu leurs adversaires réduire à nouveau l’écart à une seule longueur, c’est un nouveau coup d’accélérateur qui a mis les Tricolores sur le bon chemin. Un 8-1 les a rapproché de la barre des dix points d’avance, franchie peu après. Au final, les Bleues s’imposent en trois manches sèches (25-16, 25-19, 25-14) et terminent la première moitié du parcours avec deux succès et sept points dans la besace. Un résultat qu’il leur faudra confirmer lors d’un deuxième rendez-vous du 14 au 16 mai prochains, avec trois nouveaux matchs face à la Hongrie, le Danemark et Israël.



VOLLEY - EURO 2021 (F) / QUALIFICATIONS

Groupe E - 3eme journée - Dimanche 9 mai 2021

France - Israel : 3-0 (25-16, 25-19, 25-14)

19h30 : Hongrie - Danemark



Classement du Groupe E

1- France 7 points

2- Hongrie 5

3- Israël 3

4- Danemark 0



Les deux premiers se qualifieront pour la phase finale de l’Euro 2021.