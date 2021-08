Euro 2021 (F) : La France en quarts !

Contre la Serbie à Belgrade mercredi ?

L’été magique du volley français se poursuit ! Après le titre olympique remporté par les hommes, qui débuteront leur Euro la semaine prochaine, voici les femmes en quarts de finale du championnat d’Europe pour la première fois depuis 2013 ! Non qualifiées en 2015 et 2017 et seulement 21emes en 2019, les Françaises ont réussi un magnifique pas en avant, et elles l’ont prouvé ce dimanche en battant la Croatie 3-2 après un match ultra-serré disputé à Belgrade.Menées d’un bout à l’autre de la première manche, les Bleues pensaient peut-être passer un après-midi difficile, mais elles ont répondu en remportant le deuxième alors que le score était de 20-20. Dans le troisième, les Bleues ont tenu jusqu’à 8-8 avant de craquer puis ont remporté le quatrième en faisant la différence à partir de 18-18.Les voilà donc en quarts de finale, mercredi à Belgrade contre la Serbie ou la Hongrie. Elles ne partiront pas favorites, mais quoi qu’il en soit, leur Euro est déjà réussi !

Les marqueuses françaises : Cazaute (17), Stojiljkovic (2), Gicquel (25), Sager Weider (5), Sylves (10), Defraeye (18)



