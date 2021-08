Euro 2021 (F) : Chahutées par les Bleues, les Russes s'imposent

VOLLEY / CHAMPIONNAT D’EUROPE 2021 (F)

PHASE DE GROUPES

Groupe A (à Belgrade, Serbie)

France

33eme nation au classement mondial, la France a tenu tête à la Russie, quart de finaliste des Jeux Olympiques de Tokyo, lors de la première journée de l'Euro 2021.Elles ont montré des choses très intéressantes, notamment lors d'une deuxième manche parfaitement maîtrisée. Malheureusement pour les Bleues, ça n'a pas été suffisant pour surprendre l'équipe la plus titrée de l'histoire du rendez-vous continental.Dès l'entame de match, les filles d'Emile Rousseaux ont rivalisé avec les Russes. Elles ont tenu tête jusqu'à 11-11. C'est le moment où Arina Fedorotsova a fait le premier écart. La meilleure serveuse des derniers JO a permis à la Russie de faire un premier break. Malgré le retour des Tricolores, l'avance prise par les Russes a tenu jusqu'au bout du premier set : 25-19.En gagnant en efficacité au service et en ajustant son bloc défensif à la perfection, l'équipe de France est revenue dans la partie. Elle a survolé la deuxième manche pour égaliser à un set partout en convertissant la première de ses dix balles de set (25-14).Elles ont même fait la course en tête pendant une partie de la troisième manche. Mais ça n'a pas été suffisant. Portée par Ksenia Smirnova (22 points), la Russie est finalement parvenue à faire respecter la logique. Plus expérimentées, les quarts de finaliste du dernier Euro ont poussé les Bleues à la faute. Elles se sont imposées en quatre sets. Pour la France, cette défaite est aussi frustrante qu'encourageante. Les Bleues ont vu qu'elles pouvaient rivaliser avec la Russie mais elles n'ont pas réussi à profiter de leur temps-fort pour créer une incroyable surprise.Du 18 août au 4 septembre 2021 en Bulgarie, Croatie, Roumanie et Serbie2-2- Azerbaïdjan 02- Bosnie-Herzégovine 0- Bosnie-Herzégovine : 3-0Azerbaïdjan -: 0-3