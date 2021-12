Coupes d'Europe (H) : Montpellier et Narbonne en huitièmes de finale

Belle soirée pour les deux clubs français engagés en Coupes d'Europe de volley masculin ! Ils verront tous les deux les huitièmes de finale. En Coupe de la CEV, la deuxième Coupe dans la hiérarchie continentale, Montpellier, actuel quatrième de Ligue A, est allé l'emporter 3-2 sur le terrain de l'Olympiakos Le Pirée, après avoir gagné 3-0 à domicile à l'aller : 19-25, 20-25, 25-23, 26-24, 15-17 en 1h58. Il suffisait aux Héraultais de remporter deux sets pour assurer la qualification, et ils ont rapidement tué le suspense en gagnant les deux premiers : le premier en menant à partir de 10-11 et en creusant l'écart jusqu'au bout, et le deuxième après un scénario quasi-identique, en menant à partir de 8-9. Les Montpelliérains se sont ensuite logiquement un peu relâchés, et ont perdu le troisième après avoir été menés presque de bout en bout, et le quatrième en sauvant deux balles de set à 24-22 et 24-23, mais pas la troisième à 25-24. Il a donc fallu disputer un tie-break et Montpellier a mené de 0-0 à 14-14, a manqué une balle de match à 15-14, mais pas la deuxième à 16-15. Auteur de 22 points, Célestin Cardin a grandement contribué à cette victoire. En huitièmes de finale, Montpellier sera opposé aux Tchèques de Budejovice ou aux Russes de Kemerovo (2-3 à l'aller).

Même scénario à Narbonne

En Challenge Cup, la troisième Coupe d'Europe, Narbonne verra également les huitièmes, suite à sa victoire 3-2 à domicile contre l'Omonia Nicosie après l'avoir emporté 3-0 à l'aller à Chypre. Les joueurs de l'Aude se sont imposés 25-11, 25-20, 21-25, 23-25, 15-12 après 1h56 de jeu. Comme Montpellier, Narbonne n'avait qu'à gagner deux sets pour se qualifier, et ils sont remporté les deux premiers : 25-11 en déroulant leur jeu, puis 25-20 en menant de bout en bout. Les Chypriotes ont ensuite empoché la troisième manche en la menant du début à la fin et la quatrième alors que Narbonne avait tenu jusqu'à 23-23. Dans le tie-break, Nicosie a sans doute entrevu la victoire en menant jusqu'à 9-10, mais Narbonne a fini fort pour l'emporter 15-12. Aymen Bouguerra termine meilleur marqueur audois avec 22 points. Prochain match : contre les Portugais de Lisbonne ou les Serbes de Nis (3-1 pour le Sporting à l'aller).