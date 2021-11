Coupe de la CEV (H/32emes de finale retour) : Tours bat à nouveau Draisma et verra les 16emes

Tours confirme. Ce mercredi soir, à l'occasion des 32emes de finale retour de la Coupe de la CEV de volley masculin, le club de Tours a de nouveau battu les Néerlandais de Draisma, mais cette fois sans perdre la moindre manche (3-0 (25-14, 25-14, 25-17)). D'entrée de première manche, les locaux ont alors pris les choses en main. Et si leurs adversaires d'un soir sont alors parvenus, et même plus d'une fois, à égaliser (1-1, 2-2, 3-3, 4-4), ils ne sont donc jamais passés devant, au niveau du tableau d'affichage. Par conséquent, le club français a ensuite petit à petit augmenté son avance, pour même la porter jusqu'à +11, pile au moment où il a fallu conclure, à sa deuxième opportunité (24-13, 25-14). Dans la deuxième manche, les visiteurs sont parvenus à prendre les devants, mais ce n'était alors que le temps d'une petite fois (0-1).

Tours n'a laissé que des miettes

Car, dans la foulée, Tours a alors remis son jeu en place, pour ne laisser ensuite que des miettes au club de Draisma, qui occupe actuellement la quatrième place du classement de son championnat national. Cette fois, l'écart est même monté encore bien plus haut, et plus précisément jusqu'à +13 (20-7, 23-10). Tours a ensuite conclu sur sa deuxième balle de set, pour stabiliser son avance à +11 (25-14). Enfin, dans la troisième et dernière manche, rebelote. Draisma a encore été le premier à prendre les devants (0-1). Mais là encore, ce ne fut que le temps d'une seule et petite fois. Juste après, Tours a donc, encore une fois, pris les choses en main. Cette fois, son avance maximale est alors montée jusqu'à +9 (21-12), avant de définitivement s'arrêter à +8 (25-17), alors que Tours a eu besoin de deux balles de match pour avoir le dernier mot. Grâce à ce deuxième succès, après celui du match aller (3-1), les Tourangeaux se qualifient pour les 16emes de finale de la compétition européenne.