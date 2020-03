Coupe de la CEV (H) : Le match Modène - Ajaccio reporté

Le GFC Ajaccio ne voulait pas aller jouer à Modène son quart de finale retour de Coupe de la CEV (la deuxième Coupe dans la hiérarchie européenne) ce mercredi en raison de l’épidémie de coronavirus, et avait demandé le soutien de la Fédération française de volley et de la préfecture de Corse. Il a été entendu. La Confédération européenne de volley a en effet décidé de remporter la rencontre, qui devait dans un premier temps se dérouler à huis clos, dans la ville italienne de la région d’Emilie-Romagne, l’une des plus touchées par le virus avec la Lombardie et la Vénétie. Trois autres matchs de Ligue des Champions et de Coupe de la CEV, concernant également des équipes italiennes, ont été reportés par la CEV : Fenerbahce - Novara, Scandicci - Eczacibasi Istanbul et Arsizio - Kazan. Au match aller, Ajaccio s’est incliné 3-0 à domicile et a donc peu de chances de se qualifier, mais le match devra bien se dérouler un jour. Reste à trouver une date, les demi-finales devant se dérouler les 18 et 25 mars...