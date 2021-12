Coupe de la CEV (H) : Chaumont s'incline en Roumanie

Il faudra donc l'emporter 3-0 ou 3-1 puis gagner le Golden Set mercredi 8 décembre à Palestra si le CV52 souhaite continuer l'aventure européenne pic.twitter.com/htAUiWoult

— CHAUMONT VOLLEY BALL 52 (@CVB52HM) December 1, 2021

Trois clubs français disputent ce mercredi les seizièmes de finale aller de la Coupe de la CEV, la deuxième compétition dans la hiérarchie continentale. Et la soirée a mal commenté pour le volley tricolore, avec la lourde défaite de Chaumont sur le terrain du club roumain d'Arcada Galati.Les joueurs de la Haute-Marne n'ont pas mené une seule fois durant la première manche, où les Roumains n'ont cessé de creuser l'écart, qui a atteint +7 pour finir. Dans le deuxième set, en revanche, Chaumont a réussi à rester devant jusqu'à 18-17. Mais les Chaumontais ont ensuite encaissé un 4-0 et n'ont plus réussi à prendre la tête, et Arcada Galati l'a finalement emporté de deux points. C'est dans le troisième set que le club français pourra nourrir le plus de regrets, car il a mené 21-18, puis les Roumains ont égalisé à 23-23. Ils se sont créés une première balle de match à 24-23, puis quatre autres dans la foulée, avant que Chaumont ne repasse devant et ne se procure une balle de set à 29-28. Mais Arcada Galati a signé un 3-0 rédhibitoire pour s'offrir la victoire et une belle option sur la qualification, avant le match retour en France mercredi prochain. Malgré les 13 points d’Osniel Mergarejo Hernandez et de Jesus Herrara Jaime, Chaumont s’incline lourdement et devra réussir un petit miracle pour rallier les huitièmes.