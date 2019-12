Coupe de la CEV (H) : Ajaccio se fait peur, Chaumont rate l'exploit

Chaumont s'incline durant le set en or



Ajaccio est allé en Suisse avec les valises pleines de confiance avant le seizième de finale retour de Coupe CEV contre Amriswil. Les Corses avaient gagné le match aller en trois sets et ne risquaient pas grand chose. Mais si le match retour pouvait être vu comme une formalité, les hommes de Frederic Ferrandez ont eu besoin de s'employer pour ne pas perdre. Ils ont eu besoin de cinq sets pour gagner (25-23, 21-25, 25-17, 18-25, 15-8).Après le gain du premier set, les bonnes réceptions de Jovan Djokic ont relancé le match. Les Suisses sont revenus dans le match et l'issue de la rencontre s'est décidée lors d'un cinquième et dernier set maîtrisé par le pensionnaire de Ligue A.Chaumont était dans la situation inverse. Les Champenois avaient lourdement perdu le match aller sur le parquet de Novosibirsk (0-3). A domicile, les hommes de Silvano Prandi ont failli réaliser l'impensable. Grâce au duo Franco Massimino - Martin Atanasov, ils ont remonté les trois sets de retard. Ils se sont imposés sur un score net et sans appel : 25-16, 25-19, 25-20.Et c'est à ce moment-là que le Lokomotiv Novosibirsk a décidé de prendre les choses en main. Rapidement en tête, les Russes n'ont jamais été menés dans ce tie-break décisif. A 7-7, ils ont passé un 3-0 au club français qui n'a plus réussi à revenir. Le score final est cruel pour Chaumont : 15-12 en faveur des visiteurs.