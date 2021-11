Coupe de la CEV (F/16emes de finale aller) : Les Nantaises mal embarquées

🚨[1/16eme finale #CEVvolleyCup]🏐

SC SCHWERIN 3️⃣-1️⃣ VB NANTES

➡️ 25-10 | 22-25 | 27-25 | 25-14

Nantes s’incline en Allemagne en cédant la 4ème manche à Schwerin. Le VBN devra faire l’exploit à Mangin Beaulieu mardi prochain pour se qualifier en 1/8eme.@VBNantes @SSCvolley pic.twitter.com/idNIhWVd9u



Nantes condamné à l'exploit

Nantes pourrait déjà avoir hypothéqué toutes ses chances de qualification. En effet, ce mercredi soir, à l'occasion des 16emes de finale aller de la Coupe de la CEV de volley féminin, le club français s'est incliné à l'extérieur, en Allemagne, dans la salle de Schwerin. Une défaite en quatre sets (3-1 (25-10, 22-25, 27-25, 25-14))En effet, leur entame de rencontre a été bien compliquée, avec seulement dix petits points inscrits. L'écart n'a donc eu de cesse d'augmenter et c'est en tout fin de manche que les locales ont alors accéléré, avec un cinglant 15-4 final infligé à leurs adversaires d'un soir (25-10). Ces dernières ont donc ensuite plutôt bien réagi, en égalisant dans la foulée. Pourtant, les Allemandes ont réussi à mener plus d'une fois. Mais, à 22-21 en faveur du club de Schwerin, Nantes a alors su retourner la situation, grâce notamment à un 4-0 final, qui lui a ainsi permis d'avoir le dernier mot (22-25).Dans la troisième manche, les Nantaises ont réussi à mener 22-23, mais n'ont jamais réussi à faire mieux et prendre ainsi les commandes dans cette rencontre. Pire, ce sont donc mêmes les joueuses de Schwerin qui ont donc retourné la situation, avant de reprendre les devants, sur leur quatrième balle de set (27-25).Un set durant lequel les locales ont d'ailleurs mené presque tout le temps. En toute fin de rencontre, elles ont alors infligé un cinglant 14-7 à leurs adversaires d'un soir, qui ont donc dû rendre définitivement les armes (25-14). Le match retour aura lieu dès ce mardi prochain. Du côté de Mangin Beaulieu, le VBN sera alors condamné à un véritable exploit, s'il veut voir les huitièmes de finale.