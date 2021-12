Coupe de la CEV (F) : Le Cannet s'offre à nouveau Olomouc et verra les quarts de finale

Et maintenant, l'Alba Blaj !

Olomouc n'a pas fait le poids face au Valero. Déjà balayées au match aller le 7 décembre dernier (3 sets à 0, 25-20, 30-28, 25-20),Dos au mur d'entrée, les locales ont pourtant bien débuté la rencontre et menaient dans la première manche jusqu'à que les Azuréennes ne fassent la différence à 11-11. Derrière, les coéquipières de Sherridan Atkinson ont petit à petit pris les devants pour conclure tranquillement ce premier set avec quatre longueurs d'avance (21-25). Le scénario s'est ensuite répété dans la deuxième manche, avec Olomouc devant jusqu'à 13-13.Le plus dur fait et donc forcément plus relâchées, les joueuses de Lorenzo Micelli n'ont cependant pas réduit la cadence dans ce match.Cette fois, l'avance fut encore plus grande à l'arrivée avec sept unités d'écart (18-25) pour achever ce nouveau récital lors de ce 2eme tour des phases finales de la Coupe de la CEV. Après avoir dû s'employer en 16eme de finale face aux Biélorusses du Minchanka Minsk (2-3, 3-1), Le Cannet a donc survolé son 8eme de finale (3-0, 0-3) et valide donc avec brio son ticket pour les quarts de finale de la compétition., actuellement en tête de leur championnat (10 victoires en 10 rencontres). Un gros rendez-vous pour les Azuréennes et Micelli qui pourrait leur offrir une place dans le dernier carré de la coupe d'Europe.