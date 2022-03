Coupe de France : Tours - Chaumont et Le Cannet - Cannes en finale samedi

VOLLEY - COUPE DE FRANCE (H) /

DEMI-FINALES

Mercredi 30 mars 2022

FINALE

Samedi 2 avril 2022 à la salle Charpy (Paris)



Un derby en finale féminine !

COUPE DE FRANCE (F) /

DEMI-FINALES

Mercredi 30 mars 2022

FINALE

Samedi 2 avril 2022 à la salle Charpy (Paris)



En raison du covid, qui a contraint de reporter de nombreux matchs de championnat, qu'il a fallu recaser au fil des semaines, la Fédération française de volley a décidé pour cette saison de faire disputer les derniers tours de la Coupe de France sur une semaine, pour les hommes et les femmes, entre la fin de la saison régulière de Ligue A et le début des play-offs. Et c'est ce mercredi que se déroulaient les quatre demi-finales. On connait donc l'affiche des deux finales.Le TVB n'a pas fait dans le détail en allant gagner 3-0 à Sète (5eme du championnat), en étant mené que deux fois dans ce match : 2-1 dans le deuxième set et 1-0 dans le troisième. Chaumont a fait tout aussi bien, en battant 3-0 le promu Plessis-Robinson (9eme), qui est donc désormais en vacances, dans une rencontre à sens unique également, même si les Franciliens ont réussi à mener 8-9 dans la troisième manche. Tours, déjà vainqueur de dix Coupes de France (la dernière en 2019), partira favori face à Chaumont, qui a perdu deux finales en 2018 et en 2019, et qui a perdu ses deux matchs contre le TVB cette saison.Sète -: 0-3 (19-25, 18-25, 14-25)- Le Plessis-Robinson : 3-0 (25-21, 25-21, 25-21)Tours - ChaumontDu côté des femmes, la finale sera un derby de la Côte d'Azur, entre deux villes distantes de moins de cinq kilomètres, Cannes et Le Cannet, respectivement sixième et vainqueur de la saison régulière. Cannes est allé l'emporter 3-0 à St-Raphaël (7eme), en s'arrachant jusqu'au bout pour remporter le troisième set 22-25 alors que le score était de 21-21 quelques minutes auparavant. Le Cannet, de son côté, a lâché un set contre Béziers (9eme) : le premier, perdu 26-28 avant avoir sauvé trois balles de set. C'est la troisième manche qui a été la plus disputée, avec quatre balles de set manquées par les Biterroises avant de voir Le Cannet l'emporter sur sa deuxième occasion.Le RC Cannes, de son côté, est un grand habitué, avec déjà 20 Coupes dans son armoire à trophées. Chaque équipe s'est imposée à domicile cette saison en championnat, il y aura donc du suspense samedi à la salle Charpy !- Béziers : 3-1 (26-28, 25-22, 30-28, 25-20)St-Raphaël -: 0-3 (20-25, 16-25, 22-25)Le Cannet - Cannes