Coupe de France (H/Quarts) : Tours et Chaumont en demies

Pas encore les vacances pour Plessis-Robinson

VOLLEY - COUPE DE FRANCE (H) / HUITIEMES DE FINALE

QUARTS DE FINALE

Lundi 28 mars 2022

DEMI-FINALES

Mercredi 30 mars 2022

FINALE

Samedi 2 avril 2022 à 20h00 à la salle Charpy (Paris)

Le dernier carré de la Coupe de France de volley masculin est connu ! Tours, Sète, Le Plessis-Robinson et sont les derniers rescapés de la compétition, qui se déroule cette année dans un format particulier (en raison du covid et des nombreux matchs de championnat reportés), avec les huitièmes de finale, les quarts, les demies et la finale se déroulant en l'espace de huit jours. Après une défaite en finale de la Coupe de la CEV et avant d'entamer les play-offs du championnat de France le 8 avril, le vainqueur de la saison régulière de Ligue A Tours s'offre une belle aventure en Coupe de France (que le TVB a déjà remportée deux fois), avec une qualification pour les demi-finales au détriment de Montpellier.Le TVB sera opposé pour une place en finale à Sète (5eme de Ligue A), qui est allé s'imposer 3-0 à Narbonne (4eme), le vainqueur de la Challenge Cup. Les joueurs de l'Aude ont bien résisté en fin de premier set, mais ils ont craqué après l'avoir perdu. Sète est donc toujours en course pour remporter sa deuxième Coupe de France, après celle de 1988.Promu cette saison en Ligue A et neuvième de la saison régulière, Le Plessis-Robinson n'est toujours pas en vacances, puisque le club francilien jouera une demi-finale de Coupe de France, compétition qu'il n'a jamais remportée. Le club des Hauts-de-Seine est allé éliminer Poitiers (11eme de Ligue A) en trois sets, en signant une fin de match canon avec un 5-0 pour conclure le troisième set.Les Haut-Marnais ont gagné le dernier set 15-12, en finissant par un 5-2.Narbonne -: 0-3 (26-28, 17-25, 20-25)- Montpellier : 3-0 (25-21, 25-22, 25-22)Saint-Nazaire -: 2-3 (22-25, 26-24, 25-21, 21-25, 12-15)Poitiers -: 0-3 (17-25, 23-25, 23-25)Sète - ToursChaumont - Le Plessis-Robinson