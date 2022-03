Coupe de France (H/8emes de finale) : Tours complète le plateau des quarts

Après sa désillusion européenne, Tours reste en lice sur deux tableaux en cette fin de saison. Avant de lancer les play-offs de Ligue A masculine face à Tourcoing, les joueurs de Marcelo Fronckowiak poursuivent leur parcours en Coupe de France. Pour cela, les Tourangeaux ont difficilement pris le meilleur sur Toulouse à l’occasion du dernier huitième de finale. Un duel que les coéquipiers de Kevin Tillie (20 points) ont bien abordé avec le gain de la première manche avec une courte marge. Le Spacer’s, devant son public, était bien décidé à déranger le leader du championnat et a immédiatement répondu en égalisant à une manche partout sur le même écart.

Tours à réaction

Les coéquipiers d’Oskar Madsen se sont alors libérés et, à l’arraché, ont viré en tête au terme de la troisième manche. Dos au mur, les Tourangeaux se devaient de réagir et n’ont pas perdu de temps pour le faire. Faisant la course en tête dès les premiers échanges, le TVB n’a eu besoin que de deux balles de set pour emmener les Toulousains au tiebreak. Une dernière manche longtemps indécise qui a Tours prendre l’avantage au moment crucial. A leur quatrième balle de match, les Tourangeaux ont scellé le sort de la rencontre (23-25, 25-23, 27-25, 18-25, 16-18) et retrouveront Montpellier ce lundi sur leur parquet pour une place en demi-finales.



VOLLEY - COUPE DE FRANCE (H) / HUITIEMES DE FINALE

Vendredi 25 mars 2022

Sète - AS Cannes : 3-1 (23-25, 25-15, 27-25, 25-22)

Tourcoing - Narbonne : 0-3 (20-25, 22-25, 23-25)

Montpellier - Cambrai : 3-2 (27-25, 22-25, 26-24, 23-25, 15-12)

Saint-Nazaire - Nice : 3-0 (25-23, 25-21, 25-13)

Paris - Chaumont : 0-3 (29-31, 22-25, 26-28)

Le Plessis-Robinson - Nantes-Rezé : 3-2 (25-19, 19-25, 25-23, 27-29, 17-15)

Fréjus - Poitiers : 1-3 (25-17, 21-25, 23-25, 22-25)



Samedi 26 mars 2022

Toulouse - Tours : 2-3 (23-25, 25-23, 27-25, 18-25, 16-18)



QUARTS DE FINALE

Lundi 28 mars 2022

19h30 : Narbonne - Sète

20h00 : Tours - Montpellier

20h00 : Saint-Nazaire - Chaumont

20h00 : Poitiers - Le Plessis-Robinson



Les demi-finales (Narbonne ou Sète - Tours ou Montpellier et Saint-Nazaire ou Chaumont - Poitiers ou Le Plessis-Robinson) auront lieu le 30 mars avant la finale le 2 avril à la Salle Charpy de Paris.